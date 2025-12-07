Диверсії в Польщі: двох підозрюваних українців оголосили в розшук Інтерполу

Польська поліція направила до центрального офісу Інтерполу в Ліоні запит на «червоні» ордери на арешт двох громадян України, підозрюваних у диверсіях на залізничних коліях у країні, пише RMF FM із посиланням на власні джерела.

За інформацією журналіста Томаша Скори, клопотання підготувала прокуратура, а до Інтерполу його передало Бюро міжнародної співпраці Головного управління поліції. Раніше щодо обох чоловіків уже видали Європейські ордери на арешт.

У Головному управлінні поліції пояснили, що рішення про внесення Євгена Іванова та Олександра Кононова до переліку осіб, яких розшукують у пріоритетному порядку, тепер залежить від Інтерполу. Організація не має визначених термінів для ухвалення таких рішень.

«Інтерпол ознайомиться з матеріалами, висунутими обвинуваченнями та обґрунтуванням, чому ці особи мають бути розшукувані червоною нотою. Організація сама визначає, чи застосовувати такий режим», – повідомила представниця поліції Катажина Новак.

Євген Іванов народився у 1984 році в Естонії, а його спільник Олександр Кононов – у 1986 році в Україні.

Польська прокуратура звинувачує їх у проведенні диверсійно-терористичних актів в інтересах російської розвідки проти Польщі. Їм інкримінують шпигунство у формі саботажу, створення загрози транспортній катастрофі та використання вибухових речовин. За ці злочини передбачене покарання аж до довічного ув’язнення.

У листопаді польський суд на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.

Два інциденти на залізниці сталися в Польщі 15 та 17 листопада. Спочатку стало відомо про несправності залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин, що у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибух пошкодив колії, а поруч знайшли ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, повідомляють польські медіа.

Другий вибух стався поблизу міста Пулави, що в Люблінському воєводстві, там була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Наступного дня польська прокуратура висунула звинувачення в скоєнні терористичної диверсії в інтересах Росії. Підозрюваними є 39-річний Олександр К. та 41-річний Євген І. Польща звернулася до Білорусі із вимогою видати підозрюваних.

Чоловікам інкримінують шпигунство, яке включає диверсію в інтересах іноземних розвідувальних служб, створення загрози катастрофи на наземному транспорті та використання вибухівки. Їм загрожує довічне ув’язнення. У справі про диверсію фігурують ще кілька осіб.