У Польщі затримали 5 громадян України й Білорусі за підозрою в роботі на закордонні спецслужби

Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що розслідує причетність низки людей до діяльності закордонної розвідки з березня 2024 року по лютий 2025-го в Жешуві, Варшаві, Лодзі та інших частинах Польщі.

У звіті агентства зазначається, що 25 і 26 листопада 2025 року у Варшаві та Білостоці затримали п’ятьох підозрюваних: громадян України Олександра С. та неповнолітньої Софії Ч., а також громадян Білорусі Вікторії М., Антона М. та Володимира У.

Районний суд у Любліні взяв чотирьох підозрюваних під варту на три місяці. Через поганий стан здоров’я підозрюваний Володимир У. перебуває в лікарні, де йому й висунули звинувачення. Прокурор визначив йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі, у вигляді заборони на виїзд з країни.

Читайте також: Диверсія на залізниці: прокуратура Польщі оголосила двох підозрюваних у розшук

За даними агентства, підозрюваних вербували через месенджер Телеграм. Вони фотографували об’єкти та отримували інформацію про критичну інфраструктуру, системи та споруди, «які мають вирішальне значення для безпеки Республіки Польща та її громадян», а також розміщували плакати та створювали графіті.

«Крім того, ці особи були готові виконувати замовлення та інші завдання, поставлені клієнтами, що працюють у рамках цієї структури, за що їм платили криптовалютою. Описані дії відповідають усталеному та добре відомому методу дій російської розвідки», – йдеться в повідомленні агентства.

Раніше 28 листопада суд у Польщі на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.