Польща отримає від Євросоюзу 44 мільярди євро на зміцнення «Східного щита»

Польща отримає від Євросоюзу майже 44 мільярди євро на закупівлю безпілотників для «Східного щита», заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 26 листопада.

«Нарешті ми досягли однозначного визнання по всій Європі того, що «Східний щит» – це спільна відповідальність усього Європейського Союзу. І Європа почала ставитися до нього як до місця, куди ми інвестуємо європейські гроші, а не лише польські», – зазначив Туск.

Гроші виділяються у вигляді кредиту з невеликим відсотком за програмою SAFE.

«Нічого не дають безкоштовно, але це дуже пільгові кредити. Польща стала найбільшим бенефіціаром цього проєкту», – зазначив Туск.

«Східний щит» – це проєкт створення фортифікаційних споруд та оборонних систем на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією для посилення стійкості до можливих атак та «гібридної війни».

Проєкт передбачає, що на кордоні з’явиться система виявлення, попередження та спостереження. Є багато різних рівнів – дрони, винищувачі F35, супутники. Буде створена система доступу до тактичної бази польських збройних сил – мережа базових станцій вздовж кордонів, військовий зв’язок, щогли з носіями датчиків IMINT та SIGINT. Поляки створять інфраструктуру для систем боротьби з дронами на кордоні.

На кордоні викопають протитанкові рови, зведуть багато залізобетонних «їжаків» тощо.

Також у межах програми «Східний щит» будуть побудовані укриття для солдатів та цивільного населення, бункери від зброї масового ураження, склади зброї.

Ці інвестиції будуть реалізовані не лише на кордоні. Територія так званого щита має охоплювати смугу від 50 до 100 кілометрів углиб країни. Будівництво планують завершити до 2028 року.

У липні 2021 року Олександр Лукашенко заявив, що через санкції Білорусь більше не стримуватиме нелегальну міграцію до країн Європейського Союзу. Невдовзі на кордонах Білорусі та ЄС з’явилися десятки тисяч мігрантів.