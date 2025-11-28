Диверсія на залізниці: прокуратура Польщі оголосила двох підозрюваних у розшук

Суд у Польщі на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці, повідомив прокурор Пшемислав Новак 28 листопада.

За його словами, напередодні суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двох підозрюваних у справі.





Відтак прокурор оголосив у розшук Євгенія Іванова, народженого в Естонії, та Олександра Кононова – вихідця з України.

Розшук доручили польській поліції.

Два інциденти на залізниці сталися в Польщі 15 та 17 листопада. Спочатку стало відомо про несправності залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин, що у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибух пошкодив колії, а поруч знайшли ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, повідомляють польські медіа.

Другий вибух стався поблизу міста Пулави, що в Люблінському воєводстві, там була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Наступного дня польська прокуратура висунула звинувачення в скоєнні терористичної диверсії в інтересах Росії. Підозрюваними є 39-річний Олександр К. та 41-річний Євген І. Польща звернулася до Білорусі із вимогою видати підозрюваних.

Чоловікам інкримінують шпигунство, яке включає диверсію в інтересах іноземних розвідувальних служб, створення загрози катастрофи на наземному транспорті та використання вибухівки. Їм загрожує довічне ув’язнення. У справі про диверсію фігурують ще кілька осіб.







