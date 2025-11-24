У Вільнюсі 18-річного українця засудили в справі про підпал IKEA

Окружний суд у столиці Литви Вільнюсі 24 листопада призначив три роки та чотири місяці позбавлення волі 18-річному громадянину України Данилу Бардадіму в справі про підпал магазину IKEA в травні 2024 року – за даними слідства, на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Бардадіму загрожувало 5 років позбавлення волі, термін був скорочений на третину, оскільки справа розглядалася за скороченою процедурою.

За версією слідства, Бардадім та його спільник, також громадянин України, на замовлення російської спецслужби обіцяли підпалити та підірвати торгові центри в Литві та Латвії з метою примусу влади цих країн та всього ЄС до «скорочення або припинення підтримки України» та дестабілізації державних структур.

За даними слідства, Бардадім сховав в одному з відділів IKEA запалювальний пристрій із годинниковим механізмом, який був активований приблизно о 4:00 ранку 9 травня 2024 року. Тієї ж ночі, як повідомляється, він виїхав до Варшави. Оскільки пожежа сталася вночі, ніхто не загинув та не постраждав. Збитки внаслідок пожежі в магазині склали 485 тисяч євро. Прокуратура Литви назвала інцидент терактом.

13 травня, як повідомляється, Бардадім повернувся до Литви, щоб забрати зі схованки кошти, призначені для іншої диверсії – на території Латвії. Того ж дня його затримали дорогою до Риги. На момент затримання йому було 17 років. Стверджується, що як винагороду йому обіцяли автомобіль BMW 530, а також – разом із спільником – 10 тисяч євро.

«Зібрані дані дозволили зробити висновок, що організатори – російська військова розвідка. У цьому напрямку розслідування продовжено», – заявив голова департаменту розслідування організованих злочинів Генпрокуратури Литви Артурас Урбяліс. За його словами, магазин IKEA був обраний для теракту не випадково, а через те, що торговельна мережа пішла з Росії.

Спільника Бардадіма затримали в Польщі, його судитимуть там.

Данило Бардадім – уродженець Херсона, він залишив Україну в неповнолітньому віці після початку російського повномасштабного вторгнення до країни.