Польща вимагає від Білорусі видати двох диверсантів, причетних до вибуху на залізниці

Тимчасовий повірений у справах Білорусі у Варшаві 20 листопада отримав ноту з проханням про екстрадицію двох громадян України, підозрюваних у диверсії, організованій Росією – про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Польщі державному інформаційному агентству PAP, передає білоруська служба Радіо Свобода.

18 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України в інтересах російських спецслужб, які потім залишили країну через пункт пропуску «Тересполь», прямуючи до Білорусі.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив журналістам, що Варшава вимагатиме від Мінська екстрадиції підозрюваних.

Два інциденти на залізниці сталися в Польщі 15 та 17 листопада. Спочатку стало відомо про несправності залізничної інфраструктури поблизу населеного пункту Жичин, що у Мазовецькому воєводстві, на Люблінському напрямку. Вибух пошкодив колії, а поруч знайшли ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, повідомляють польські медіа.

Другий вибух стався поблизу міста Пулави, що в Люблінському воєводстві, там була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Наступного дня польська прокуратура висунула звинувачення в скоєнні терористичної диверсії в інтересах Росії. Підозрюваними є 39-річний Олександр К. та 41-річний Євген І.

Чоловікам інкримінують шпигунство, яке включає диверсію в інтересах іноземних розвідувальних служб, створення загрози катастрофи на наземному транспорті та використання вибухівки. Їм загрожує довічне ув’язнення.

У справі про диверсію затримали ще кількох осіб, але їм наразі не висунули звинувачень.



