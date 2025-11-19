Польща закриває останнє в країні консульство РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії у Гданську.

«Я ухвалив рішення відкликати згоду на роботу останнього російського консульства в Гданську», – сказав Сікорський під час виступу в Сеймі. Він додав, що Польща не планує розривати дипломатичні відносини з Росією, як цього не роблять інші країни, на території яких відбувалися акти терору або диверсії.

Дипломатичне представництво у Гданську залишалося останнім генеральним консульством Росії в Польщі. При посольстві у Варшаві працює консульський відділ, але виконує лише частину функцій і не має окремого дипломатичного статусу.

15–16 листопада в Польщі сталися два інциденти на залізничній гілці, що веде до кордону з Україною. Спочатку пошкодження шляхів було виявлено в районі міста Жичин під Варшавою. Пізніше прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про другий інцидент – підрив ділянки залізниці на маршруті з Варшави до Любліна, який є критично важливим для доставки гуманітарної допомоги в Україну. Виступаючи в парламенті, Туск повідомив, що у скоєнні диверсій підозрюються двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Обидва, за його словами, прибули до Польщі з території Білорусі.