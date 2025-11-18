Диверсію на залізниці в Польщі здійснили громадяни України, що працювали на спецслужби РФ – Туск

Диверсію на польській залізниці здійснили двоє громадян України, які прибули до Польщі з території Білорусі і встигли втекли до цієї ж країни після скоєння акту саботажу. Про це 18 листопада заявив під час виступу в Сеймі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб», – повідомив Туск.

Він зазначив, що встановлено їхні особисті дані, але в інтересах слідства він цієї інформації не розголосив, уточнивши лише, що один із фігурантів був заочно засуджений українським судом у Львові за диверсію.

Москва наразі не коментувала заяви представників польської влади про причетність РФ до акту диверсії.

Напередодні стало відомо, що на північному сході Польщі пошкоджено залізничну колію на лінії, яка з’єднує країну з Україною. Пошкодження помітив машиніст поїзда та повідомив про це поліцію Мазовецького воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух був спричинений «безпрецедентним актом диверсії».

Польські чиновники, а також представники інших європейських країн, давно звинувачують Москву у проведенні «гібридної» кампанії саботажу і шпигунства проти тих країн, які допомагають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого місяця польська влада заарештувала вісьмох осіб, підозрюваних у шпигунстві або плануванні нападів від імені Росії.

У січні Туск звинуватив Росію у плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Його коментарі пролунали на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів. Деякі стосувалися міжнародних авіакомпаній і звинувачень у тому, що Росія намагалася встановити вибухівку на вантажних рейсах, а інші стосувалися суден, які пошкодили підводні кабелі.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.