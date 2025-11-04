Генштаб Польщі: Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків

У Польщі спостерігаються «інтенсивні психологічні операції проти України», вважає Генеральний штаб Польщі. Про це йдеться в заяві командування увечері 3 листопада.

«Російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо претензій з боку українців у Польщі; здійснюються дії, спрямовані на руйнування позитивних польсько-українських емоційних відносин; у Польщі розпалюються антиукраїнські настрої», – перераховує штаб.

Військові згадують як фізичні дії – підпали українських автомобілів або замальовування антивоєнних муралів – так і операції онлайн із просування ворожості щодо України.

«Спостерігається зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передача зброї або підтримка України, що воює (наприклад, Гдиня, Гданськ)», – йдеться в повідомленні.

Командування називає єдиною метою таких дій «вселити страх та відчуття загрози в наше суспільство через присутність українців у Польщі».

Водночас, вважають у штабі, Кремль намагається представити своє вторгнення в Україною актом підтримки поляків у відповідь на Волинську трагедію, а українців – більшою загрозою для Польщі, ніж Росія.

«Мета полягає в тому, щоб спрямувати емоції на Україну – громадяни Польщі, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, несумісні з державною метою», – зазначають військові.





Командування закликає польських громадян не піддаватися емоціям, оскільки вони «не викликані щиро». Випадки диверсій, за повідомленням, є частиною скоординованих дій російських служб і не мають нічого спільного з цілеспрямованими діями всієї української нації.

«Пам’ятаймо, що на цьому етапі розрив між злочинцем і жертвою чіткий: агресор на сході – і це Росія; відокремлення Польщі від України полегшить тягар ведення війни для Росії; будь-які дії, що підривають підтримку України (наративні, емоційні), підтримують агресію Росії», – наголошує Генштаб Польщі.

У жовтні в Польщі затримали двох громадян України за підозрою в розвідувальній діяльності. Перед цим щонайменше двом українським громадянам повідомили про підозру в роботі на російські спецслужби.

Ставлення польських громадян до мігрантів з України погіршилося за останні шість місяців. 50% поляків вважають, що допомога їхньої країни для українців є надмірною. А 8% українців заявили, що стикалися із дискримінацією за національною ознакою – зокрема через мову у Польщі.



