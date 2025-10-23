Польща: громадянина України звинувачують у шпигунстві

Громадянину України загрожує довічне ув’язнення у Польщі за шпигунство на користь Росії, повідомляє прокуратура країни.

24-річного чоловіка на ім’я Богдан К. затримали 5 жовтня, суд заарештував його на три місяці. Як уточнює відомство, спершу його разом зі ще одним українцем Кирилом Т. затримали в Білій Підлясьці – у них виявили 30 грам наркотичних речовин.

Під час огляду у телефоні Богдана К. знайшли листування з «російськомовною особою». У ньому були свідчення передачі фотографій та географічних координат критично важливих об’єктів інфраструктури, що є в розпорядженні польської армії.

Підозрюваний не визнав себе винним, висловлював проросійські погляди та заперечував суверенітет України, стверджується у повідомленні прокуратури. Другого затриманого у Білій Підлясьці засудили до умовного терміну за зберігання наркотиків.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало це повідомлення.

Напередодні польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив про затримання за підозрою в підготовці диверсій вісьмох людей. За даними медіа, один із затриманих – 21-річний громадянин України Данило (Danylo H.). Його підозрюють у розвідувальній діяльності на території Польщі й Румунії та співпраці з російськими спецслужбами.







