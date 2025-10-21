Розвідка Румунії заявила про спробу диверсії проти місцевого штабу української компанії доставки

Румунська розвідувальна служба (SRI) запобігла спробі диверсії, організованої Росією проти штабквартири приватної української кур’єрської компанії в Бухаресті – про це відомство заявило 21 жовтня, передає румунська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, операцію провела в співпраці низка безпекових органів Румунії спільно із зовнішніми партнерськими службами. У спробі диверсії, ймовірно, брали участь «двоє громадян України під безпосередньою координацією представників російських спецслужб», повідомляє SRI.

Служба уточнює, що в ході диверсії планувалося підпалити штабквартиру української компанії з доставки NOVA POST. За даними SRI, між 14 та 15 жовтня двоє підозрюваних доставили до штаб-квартири компанії в Бухаресті «дві посилки, що містили дистанційно увімкнені запальні пристрої ручної роботи, заховані в навушниках та автомобільних деталях». Пристрої були ідентифіковані та знешкоджені до того, як їх вдалося активувати.

Читайте також: LRT: у Литві затримали групу підозрюваних у здійсненні й плануванні терактів в Європі

За заявою, підозрювані в’їхали до Румунії з Польщі. Отримані дані «підтверджують приналежність двох громадян України до розгалуженої мережі диверсантів, що націлені на європейські країни, контрольованої російськими спецслужбами», мережі, яка націлена на інфраструктуру компанії NOVA POST.

Заява SRI з’явилася того ж дня, коли польські розвідувальні служби оголосили про затримання вісьмох людей, підозрюваних у плануванні диверсійних дій, підтримуваних Росією.

Польська розвідувальна служба затримала підозрюваних, яких звинувачують у дослідженні військових об’єктів та частин критичної інфраструктури, підготовці актів диверсії та нападів.

«Попередня інформація свідчить про те, що вони створили маршрут для переправки вибухівки через Польщу та Румунію до України», – сказав журналістам речник польських спецслужб Яцек Добжинський.

Він уточнив, що один із підозрюваних – 21-річний українець, якого затримали в Польщі, поблизу Варшави. Його спільників затримали в Румунії. Національна прокуратура Польщі уточнила, що посилки були перехоплені Румунією до того, як завдали будь-якої шкоди.

Читайте також: «Я не підривав» – українець Журавльов, якого Німеччина підозрює в підриві «Північних потоків»

У прокуратурі пояснили, що вантажі мали спалахнути або вибухнути під час транспортування, а метою диверсії було залякування населення та дестабілізація країн Європейського Союзу, які підтримують Україну.

Влітку 2024 року сталася серія пожеж на складах міжнародної компанії з перевезень вантажів DHL у Британії, Німеччині і Польщі. Видання The Wall Street Journal цитувало західних представників служби безпеки, які пов’язували пожежі з випробуванням ймовірної російської операції, спрямованої на підпали на вантажних або пасажирських літаках, що прямують до Північної Америки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск згодом звинуватив Росію плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав це «бездоказовими звинуваченнями».





