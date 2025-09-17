LRT: у Литві затримали групу підозрюваних у здійсненні й плануванні терактів в Європі

У Литві затримали групу людей, що організувала й й планувала здійснити чотири теракти в різних країнах Європи, повідомляє місцевий суспільний мовник LRT 17 вересня. За повідомленням, підозрюваних виявили Генеральна прокуратура та Кримінальне бюро поліції.

Розслідування встановило що 19 липня 2024 року громадянин Литви А. Ш. (народжений 1973 року), діючи спільно з спільниками, скористався міжнародними службами доставки та перевезення компаній DHL та DPD для перевезення з Вільнюса до різних європейських країн чотирьох посилок із саморобними вибухово-запальними пристроями.

Дві з цих посилок були адресовані до Великої Британії та відправлені вантажними літаками DHL, ще дві – до Польщі вантажними фурами DPD. Четверта посилка, що перевозилася наземним транспортом DPD Польщею, не спрацювала через несправність механізму детонації.





Розслідування встановило, що потужні запальні саморобні вибухові пристрої керувалися електронними таймерами, захованими в масажних подушках. Додаткові суміші горючих речовин для посилення запального ефекту були в тюбиках з-під засобів гігієни та косметики. Для ураження використовувався терміт – речовина промислового та військового призначення із надзвичайно високою температурою горіння.

З урахуванням важливості справи та мети – вчинення терактів у різних країнах в особливо небезпечний спосіб, здатний спричинити важкі та незворотні наслідки – у Eurojust створили спільну слідчу групу. У ній тісно співпрацюють правоохоронні та розвідувальні органи Литви, Польщі, Британії, Німеччини, Нідерландів, Латвії, Естонії, США та Канади.

В ході слідства встановлено, що організацією і координацією цих злочинів займалися громадяни Росії, які мають зв’язок із військовою розвідкою РФ.

Зазначається, що декілька координаторів злочинів безпосередньо пов’язані зі спробою теракту 9 травня 2024 року у Вільнюсі, коли мав місце підпал торгового центру IKEA. Це громадянин України Данило Громов, який також використовує особисті дані громадянина РФ Ярослава Михайлова, та Томас Довган Стабачинскас, який має громадянства Литви та РФ. До окремих завдань залучалися й інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії, України.

У Литві, Польщі, Латвії та Естонії проведено понад 30 обшуків, вилучені вибухові речовини й детонатори. Частина пристроїв була виготовлена таким чином, щоб вибух мав спрямований ефект. Для їхнього виробництва використовувався гексоген. Загальна потужність вилучених пристроїв у тротиловому еквіваленті перевищила 6 кг. За наявними даними, ці пристрої могли бути призначені для інших терактів.

На цій стадії досудового розслідування про підозри в організації та підготовці вказаних злочинів повідомили загалом 15 підозрюваним — громадянам РФ, Литви, Латвії, Естонії та України.

Влітку 2024 року сталася серія пожеж на складах міжнародної компанії з перевезень вантажів DHL у Британії, Німеччині і Польщі. Видання The Wall Street Journal цитувало західних представників служби безпеки, які пов’язували пожежі з випробуванням ймовірної російської операції, спрямованої на підпали на вантажних або пасажирських літаках, що прямують до Північної Америки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск згодом звинуватив Росію плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав це «бездоказовими звинуваченнями».