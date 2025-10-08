Очільниця МЗС Румунії зустрінеться з Рубіо – ймовірно, обговорюватимуть співпрацю і візит Дана до США

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою зустрінеться в середу в США з державним секретарем США Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з національної безпеки.

Як пише Румунська служба Радіо Свобода, це перша офіційна двостороння зустріч між двома високопосадовцями після телефонної розмови в серпні 2025 року та подальшої зустрічі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Хоча порядок денний переговорів 8 жовтня не був оприлюднений, раніше офіційні особи США та Румунії обговорювали співпрацю між США та Румунією в таких сферах, як оборона, енергетика, торгівля, управління нелегальною міграцією та включення Румунії до Програми безвізового в'їзду США.

Оана Цою та Марко Рубіо обговорили телефоном зміцнення стратегічного партнерства між Румунією та США в серпні, зосередившись на безпеці, обороні, енергетиці, торгівлі та візовому режимі. Очільниця МЗС Румунії тоді говорила про «чудову співпрацю» в рамках НАТО та важливість військової присутності США в Румунії для безпеки Європи та євроатлантичного регіону.

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Бухарест є ключовим союзником у Чорноморському регіоні.

У вересні Румунія схвалила використання США авіабаз на своїй території, зокрема 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану, для дозаправки в повітрі та місій повітряного спостереження на Близькому Сході.



У розмові з Рубіо Оана Цою також порушила питання включення Румунії до Програми безвізового в'їзду. Це було призупинено у березні 2025 року – незадовго до того, як вона мала фактично набути чинності.

Візит до Вашингтона, ймовірно, буде присвячений обговоренню підготовчих питань до візиту нового президента Румунії Нікушора Дана до Вашингтона.



Офіційної дати візиту поки що немає, але наявність запрошення від президента Дональда Трампа підтвердив колишній радник президента Крістіан Діаконеску.



Найімовірніше, візит Нікушора Дана відбудеться у першому кварталі 2026 року.



