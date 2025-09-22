Після порушення російським БпЛА повітряного простору президент Румунії скликав Вищу раду оборони

Президент Румунії Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони на четвер, 25 вересня.

Як повідомила пресслужба румунскьго президента, на засіданні обговорять визначення «цілей, що вимагають заходів захисту від загроз, характерних для систем безпілотних літальних апаратів».

Також на засіданні мають визначити осіб, які мають право наказувати або затверджувати виконання заходів щодо «повітряних суден та повітряних транспортних засобів, які несанкціоновано використовують національний повітряний простір».

Читайте також: В ЄС російський безпілотник у повітряному просторі Румунії назвали «бездумною ескалацією»

13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Також раніше неодноразово повідомлялось про виявлення уламків російських дронів у Румунії.







