Дронові атаки РФ: Сирський обговорив з румунським колегою спільну протидію загрозам

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.

За його словами, серед іншого, сторони обговорили питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора.

Румунська сторона наразі деталей цієї розмови не повідомляла.

Президент Володимир Зеленський 20 вересня заявив, що було б справедливо спільні рішення щодо збиття дронів над Україною разом із силами інших країн.

13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Про виявлення уламків російських дронів у Румунії раніше повідомлялось неодноразово.