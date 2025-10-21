У Польщі за підозрою в готуванні диверсій затримали вісім осіб, серед них громадянин України

У Польщі за підозрою в готуванні диверсій затримали вісім осіб, повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск. За його словами, їх було затримано в різних частинах країни.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк зазначив, що «питання, про які пише прем’єр-міністр, пов’язані з розвідкою військових об’єктів та критично важливою інфраструктурою, підготовкою ресурсів для диверсій і безпосередньо проведенням атак».

Видання Rzeczpospolita пише, що один із затриманих – 21-річний громадянин України Данило (Danylo H.). Його підозрюють у розвідувальній діяльності на території Польщі й Румунії та співпраці з російськими спецслужбами.

У Румунії, як повідомляє видання, було затримано ще двох українських громадян, які можуть бути спільниками затриманого в Польщі українця. За даними румунської розвідки, вони планували підпалити офіс української «Нової пошти» в Бухаресті: в середині жовтня доставили до компанії дві посилки, що містять запалювальні пристрої з дистанційним підривом, захованим у навушниках та автомобільних деталях. Пристрої вдалося знешкодити до активації.

У Польщі не вперше затримують людей за звинуваченням у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб. У серпні 2025 року польська прокуратура звинуватила трьох громадян Польщі та трьох громадян Білорусі у скоєнні диверсій на території країни, участі в злочинній групі, незаконному обігу зброї та незаконному обігу наркотиків. До цього суд у Польщі засудив до трьох років позбавлення волі громадянина України Сергія С. у справі про готування диверсій. За даними Wyborcza, він зізнався в намірі підпалити лакофарбову фабрику у Вроцлаві та погодився на угоду зі слідством. Його завербували через телеграм.