Директор ФСБ Росії Олександр Бортников звинуватив спецслужби Великої Британії в тому, що під їхнім «патронажем» на території Росії здійснюються «акції тероризму і диверсії». Він виступив на нараді керівників спецслужб країн СНД.

Зокрема, Бортников заявив, що британські спецслужби курували операцію Служби безпеки України «Павутина», внаслідок якої на початку червня були знищені або пошкоджені російські військові літаки на кількох аеродромах.

«Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи у ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії», – стверджує Бортников.

Британська розвідка МІ-6, за словами голови ФСБ Росії, нібито разом із українськими спецслужбами планує атаки на об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі із застосуванням бойових плавців.

Бортников також стверджує, що саме Британія підбурює ЄС до озброєного протистояння з Росією. Мета цього, на думку голови ФСБ, залякати інвесторів і «забезпечити перетікання їхніх капіталів на свої фондові ринки».

Бортников також виступив із погрозами на адресу жителів ЄС, сказавши, що вони можуть «подивитися на приклад України».

Ніяких доказів своїх тверджень щодо ролі Британії в організації диверсій у Росії він не навів.

Звинувачень на адресу США у виступі не прозвучало, проте загалом НАТО директор ФСБ звинуватив в організації польотів дронів над Європою з метою звинуватити у них Росію.

Велика Британія послідовно підтримує Україну, у тому числі постачаючи їй зброю, навчаючи українських військових і надаючи інформацію. Пряму участь британських військових в операціях заперечують і в Києві, і в Лондоні.

Напередодні Британія запровадила нові санкції проти Росії – до списку потрапили зокрема найбільші нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл».

Операція «Павутина», під час якої дрони атакували одразу кілька баз стратегічної авіації РФ, завдала удару по авіаційній складовій російської ядерної тріади. Під ним опинилися літаки Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, здатні нести ядерну зброю, які Росія не зможе відновити – швидко або взагалі.