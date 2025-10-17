У Польщі виявили підземний тунель під парканом на кордоні з Білоруссю

У Польщі прикордонники виявили тунель, що починався на білоруській території та закінчувався за 20 м від польського кордону, повідомив голова МВС Польщі Марцін Кєрвінський.



«Офіцери Підляського прикордонного підрозділу виявили тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні. Тунель починався з боку Білорусі та закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з боку Польщі», – написав він у соцмережі Х.



Водночас міністр запевнив, що завдяки сучасним електронним системам польсько-білоруський кордон ефективно захищений.

Польща 25 вересня відкрила кордон із Білоруссю: на білорусько-польському кордоні працює два пропускні пункти. Пасажирський транспорт приймає лише один із них – КПП «Брест».

Польща в односторонньому порядку повністю закрила кордон з Білоруссю 12 вересня на російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», що відбувалися в Білорусі. Вони завершилися 16 вересня.



