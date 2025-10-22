Очільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» «вивести з ладу» нафтопровід «Дружба»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побажав командувачу Сил безпілотних систем України Роберту Бровді (псевдо «Мадяр») добити нафтопровід «Дружба». Про це він заявив 22 жовтня у віртуальній суперечці з угорським колегою Петером Сійярто.

«Я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор «Мадяр», нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримаєте нафту через Хорватію», – написав Сікорський у мережі Х.

Також Сікорський висловив гордість польським судом, який заборонив екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова, якого у Німеччині звинувачують у підриві «Північних потоків».

«Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином», – додав Сікорський.

17 жовтня у Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газогонів «Північний потік» у вересні 2022 року, та скасував його тимчасовий арешт.

Німеччина підозрює 49-річного українця, інструктора з дайвінгу, у причетності до вибуху на газопроводі «Північний потік» у 2022 році. Сам він стверджує, що не мав жодного стосунку до нападу та перебував в Україні на момент нападу.

У серпні 2025 року українські дрони атакували нафтоперекачувальні станції нафтопроводу «Дружба» в Росії, які постачають нафту до Угорщини та Словаччини. Атаки спричинили тимчасове припинення постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини через південну гілку нафтопроводу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто засудив ці атаки, назвавши їх загрозою для енергетичної безпеки Угорщини, і погрожував зупинити продаж електроенергії Україні.