Білорусь заборонила рух вантажівок із реєстрацією в Польщі та Литві

Білорусь запроваджує заборону на використання на своїй території для переміщення вантажних автомобілів та тракторів, зареєстрованих у окремих країнах Європейського Союзу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Про це йдеться в постанові, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Рух білоруською територією заборонено для причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення відповідно до індивідуальних накладних або міжнародних транспортних накладних CMR.

Ці обмеження діятимуть до 31 грудня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що литовським вантажним автомобілям заборонено в’їжджати до країни через польський та латвійський кордони.

До 27 жовтня Литва двічі закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прибуття повітряних куль з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.

Повітряний простір над аеропортом Вільнюса цієї осені перекривали дев’ять разів через появу повітряних куль. Один із цих випадків мав місце після повного закриття кордону – 30 жовтня.

Закриття кордону діятиме до півночі 1 грудня за білоруським часом з можливістю продовження.

28 жовтня Польща оголосила про готовність відкрити два прикордонних переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, Варшава відклала це рішення ще на кілька тижнів.

31 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що рішенню Польщі про відкриття прикордонних переходів передувала угода про звільнення Анджея Почобута та інших політичних в’язнів. Тепер її також відклали.



