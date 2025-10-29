Литва затримала кількох осіб, причетних до контрабанди сигарет із Білорусі повітряними кулями

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскієне повідомила про затримання чотирьох осіб у зв’язку з вторгненням повітряних куль із сигаретами з Білорусі. Як повідомляє литовський громадський мовник LRT, затриманих взяли під варту на два місяці.

За даними генеральної прокурорки Литви, цього року за фактом переміщення контрабандних сигарет повітряними кулями розпочато 21 досудове розслідування та встановлено 50 підозрюваних.

Від січня до вересня в Литві зафіксовано понад 500 випадків переміщення контрабандних сигарет повітряними кулями. 12 справ вже розглянуті судами, чотири перебувають у процесі розгляду. 18 осіб визнані винними, загальна сума стягнутих з них штрафів перевищує 111 тисяч євро.

«Кілька осіб засуджені до позбавлення волі в середньому на один рік і п’ять місяців», – сказала Ніда Грунскієне.

Президент Литви Гітанас Науседа 28 жовтня заявив, що виявлені на території країни повітряні кулі не є засобами контрабанди. За його словами, це «навмисні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Литві».

27 жовтня Литва закрила кордон з Білоруссю на невизначений термін. Остаточне рішення щодо тривалості закриття кордону уряд затвердить на засіданні 29 жовтня.