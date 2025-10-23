Два російські літаки увійшли в повітряний простір Литви

Два російські військові літаки 23 жовтня увійшли в повітряний простір Литви приблизно на 18 секунд, повідомляють світові інформагенції з посиланням на литовських військових.

Литва є членом НАТО, тому у відповідь на це були підняті в повітря іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon із Балтійської повітряної поліції Північноатлантичного альянсу, які патрулюють цей район.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.