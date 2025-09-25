Угорські винищувачі були підняті в повітря через п’ять російських літаків біля Латвії – НАТО

Два угорські винищувачі були підняті в повітря через п’ять російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х ввечері 25 вересня.

«Два угорські винищувачі Gripen були підняті в повітря 25 вересня з литовського Шяуляюу відповідь на російські Су-30, Су-35 та трьох МіГ-31, що пролетіли поблизу повітряного простору Латвії», – йдеться у повідомленні.

У НАТО додали, що Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту країн Балтії та східного флангу.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.