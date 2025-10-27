Литва знову закрила кордон із Білоруссю через метеокулі з контрабандою

Литва ввечері 26 жовтня знову закрила пункти пропуску «Шалчинінкяй» та «Мединінкай» на кордоні з Білоруссю – через метеозонди з контрабандою, що масово летять із цієї країни.

Увечері в неділю, 26 жовтня, на радарах, що відстежують повітряний простір Литви, зафіксували 66 об’єктів, повідомив мовнику LRT керівник Національного центру управління кризами (NVSC) Литви Вілмантас Віткаускас.

Лише одну кулю вдалося знайти: вранці 27 жовтня поліцейські затримали одного з ймовірних одержувачів вантажів, прикріплених до куль. За словами Віткаускаса, таким чином у Литву переправляються здебільшого контрабандні цигарки.

Коли прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю відкриються, наразі невідомо. Станом на ранок 27 жовтня обидва пункти були закриті.

Через зонди о 21:42 вечора 26 жовтня знову закрили Вільнюський аеропорт, всі його рейси були відкладені. Аеропорт відновив роботу лише о 4:30 ранку. За цей час було змінено 47 рейсів: 13 рейсів скасували, 14 перенаправили, а 20 затримали, пише видання Delfi з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Рішення про подальше закриття чи відкриття кордону 27 жовтня ухвалить литовська урядова комісія з питань національної безпеки. Прем’єрка країни Інга Ругінене анонсувала технічну нараду, рішення якої буде представлене комісії:

«Робота йде повним ходом. Ми вже минулого тижня вирішили, що буде посилена кримінальна відповідальність, тому нехай контрабандисти не сподіваються, що їхня відповідальність залежатиме від кількості сигарет. Справи будуть об’єднувати, також будуть стягувати завдану аеропортам шкоду».

У Мінську ситуацію із зондами поки не коментували, але у прикордонному комітеті Білорусі вже заявили, що через запроваджені Литвою обмеження на кордоні збільшується черга.

Вільнюський аеропорт закривався минулого тижня чотири рази: щоразу це було пов’язано з польотами метеорологічних зондів із контрабандою з Білорусі до Литви. Литовська влада раніше попереджала про закриття кордону у разі повторення подібних інцидентів.