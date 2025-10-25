У Литви немає доказів того, що повітряні кулі використовувалися для чогось іншого, крім контрабанди сигарет – прикордонники

Очільник прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас заявляє, що немає жодних ознак того, що повітряні кулі, які порушували повітряний простір країни в останні роки, використовувалися для будь-яких інших цілей, окрім контрабанди сигарет. Про це він 24 жовтня сказав в ефірі державного телеканалу LRT.

За його словами, такі повітряні кулі є надто непередбачуваними, щоб використовувати їх для будь-яких інших цілей.

«Наша інформація та досвід показують, що повітряні кулі досі використовувалися виключно для контрабанди. Їх неможливо контролювати – вони повністю залежать від вітру та погодних умов, що дуже ускладнює прогнозування місця їх приземлення. Саме тому контрабандисти оснащують їх GPS-передавачами, щоб у разі падіння кулі можна було згодом знайти вантаж», – розповів він.

Любаєвас додав, що з моменту перших спостережень за контрабандними повітряними кулями в 2023 році не було відомо про випадки їх використання для транспортування чогось іншого, крім сигарет.

Пізно ввечері 24 жовтня польоти в двох найбільших аеропортах Литви були порушені на кілька годин через повітряні кулі, що прибули з Білорусі. Польоти відновилися вночі. Це вже перший інцидент з повітряними кулями – третій випадок цього місяця і другий цього тижня.



