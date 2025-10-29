Як виглядає можлива резиденція Лукашенка поблизу Сочі та хто її будує (розслідування)

Білоруська служба Радіо Свобода

Невдовзі поблизу схилів «Красної Поляни», найдорожчого гірськолижного курорту Росії, буде збудований елітний заміський комплекс. Перші в історії знімки ділянки з дрона, отримані журналістами Білоруського розслідувального центру (БРЦ), демонструють будівництво великих котеджів та інфраструктури. По периметру зводиться паркан з численними постами охорони. З усього зрозуміло, що це не звичайний готель для туристів, зауважує Білоруська служба Радіо Свобода.



Будівництво ведеться на десяти гектарах землі, яка належала Республіці Білорусь з 2013-го до 2021 року, а в лютому 2022 року була продана за низькою ціною приватній російській компанії «Комплекс-Інвест» за таємним розпорядженням Олександра Лукашенка. Саме ця ділянка зараз перетворилася на «VIP-фортецю» з рівнем безпеки, гідним керівника держави. Як з’ясували журналісти, сумнівним чином отримані кошти на це будівництво надходять від компаній, пов'язаних з близьким оточенням Олександра Лукашенка. Матеріал підготовлений у партнерстві з Білоруським розслідувальним центром (БРЦ), а також ініціативами «Робочий рух» і BelPol , виданнями «Важливі історії» , «Слідство.Інфо» і OCCRP , за підтримки української хакерської спільноти KibOrg та білоруських «Кіберпартизанів», які допомогли отримати інформацію про фігурантів розслідування. Будівля з охороною «рівня президента» Будівельний майданчик розташований на 10 гектарах і межує з природоохоронною зоною. Будинки, що тут будуються, височіють над рештою елітного селища. Безпосередньо поруч розташована археологічна пам'ятка та «об'єкт культурної спадщини Росії» – середньовічні кургани та дольменоподібні гробниці, що датуються III-II століттями до нашої ери. Супутникові знімки, отримані журналістами Білоруської служби Радіо Свобода, демонструють, що цю територію почали «освоювати» під забудову влітку 2022 року. 4 липня 2022 року на знімках видно першу вирубку лісу, яка тривала до кінця літа. У травні 2023 року роботи на ділянці відновилися у більших масштабах. Ліс тут вирубували все літо і закінчили лише восени.



У травні 2024 року на ділянці почали з'являтися перші фундаменти будинків. До осені того ж року тут вже будувалося близько 11 об'єктів.

Журналістам БРЦ вдалося двічі сфотографувати будівельний майданчик за допомогою дрона – у липні та жовтні 2025 року. Видно, що роботи не зупинилися. Зараз на відео з дрона видно чотири котеджі. Три з них зовні виглядають майже завершеними, але в них відсутні вікна та двері.

На пагорбі за деревами – четвертий, найбільший триповерховий котедж. До нього ведуть довгі сходи. Із липня в цій будівлі частково з’явилися вікна, з яких відкривається вид не лише на курорт, а й на навколишні гірські хребти на багато кілометрів.

Згідно з проєктною документацією, отриманою під час розслідування, головний будинок, площею близько 3000 кв. м, матиме басейн, сауну, фітнес-зал, зону відпочинку з баром, кінотеатр, камінну кімнату з роялем, дві гостьові спальні та одну головну спальню, кімнату для зберігання лиж та великий кабінет. У будівлі навіть є все необхідне для проживання та роботи людей з обмеженими можливостями, наприклад, тих, хто пересувається за допомогою крісла колісного.

Три котеджі поруч один з одним менші за площею від головного – вони мають по 700 кв. м кожен, але в кожному також будуть басейн, лазня, їдальня та по чотири спальні. Масштаб будівництва говорить про те, що власники «не рахують гроші», сказав у коментарі БРЦ керівник дизайн-студії Interior-Idea Павло Радченко. Стиль будівництва він охарактеризував як традиційне для гірських регіонів Франції та Швейцарії шале. «Тут немає економії. ... Тобто всі кімнати максимально великі, щоб задовольнити всі побажання та потреби. Якби вони були ще більшими, ними було б просто дуже незручно користуватися», – додав експерт.

На сайті інвестиційних проєктів Сочі зазначено, що тут будується готельний комплекс на 31 VIP-номер. За будівництво відповідає ТОВ «Комплекс-Інвест». Усі роботи, згідно з планом, мають бути завершені до кінця 2025 року. Готельний комплекс складатиметься з головного корпусу, трьох VIP-котеджів, готелю з рестораном, садового будиночку із зоною для барбекю, гаража на 5 мікроавтобусів та 5 автомобілів з кімнатою відпочинку для водіїв, а також інших зручностей, необхідних для комфортного проживання та відпочинку. Але технічні характеристики, які вдалося отримати розслідувачам, свідчать про надзвичайний рівень безпеки об'єкта: протипідривна сталева огорожа висотою не менше 2,5 метрів та протитаранні ворота, близько шести постів охорони по периметру з будівлею для її відпочинку, ізольована збройова кімната, система для нейтралізації дронів, метало- та рентгенодетектори, тепловізори та навіть «засоби для моніторингу радіаційної обстановки та безперервного автоматичного виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів».

За словами одного з колишніх охоронців українського керівництва, який аналізував документи для журналістів БРЦ, на об’єкті – рівень охорони або для людей з величезними грошима, або для прем’єр-міністра, або для резиденції керівника держави. Від таємної угоди до будівництва Навесні 2024 року розслідувачі ініціативи BelPol та журналісти телеканалу «Белсат» повідомили, що поблизу російського курорту будується не комплекс для туристів, а можлива перша публічно відома закордонна резиденція Олександра Лукашенка. Ще у 2021 році Лукашенко підписав таємне розпорядження № 157рп-дсп, згідно з яким він наказав продати земельну ділянку, що належить Республіці Білорусь, російській приватній компанії «Комплекс-Інвест» майже за 13 мільйонів доларів. Через пів року ціну знизили вдвічі – до 6,4 мільйона доларів. І ця ціна за ділянку виявилася у 20 разів нижчою за її ринкову вартість, як випливає з документів оцінки землі, знайдених журналістами БРЦ. Експертизу замовляв новий власник, щоб подати її до банку. Вона визначила реальну вартість – 131 мільйон американських доларів. Це означає, що вже на першому етапі білоруська держава недорахувалася майже 125 мільйонів доларів.