У Польщі затримали антиукраїнського блогера, його звинуватили, зокрема, в пропаганді насильства

У Польщі затримали 44-річного місцевого антиукраїнського активіста та блогера Пьотра Н., також відомого як «Назар» – про це повідомляють польські медіа 3 листопада, передає канал «Настоящее время».
Затримання відбулося 31 жовтня у місті Гдиня, в понеділок чоловіку мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Поліція висунула активістові одразу кілька звинувачень за статтями про:
- погрози
- пропаганду насильства
- заклики до ненависті за національною та релігійною ознакою
- пропаганду символів, що підтримують російську агресію проти України
- незаконне розголошення персональних даних
Крім того, в організмі блогера виявили наркотичну речовину тетрагідроканабінол (ТГК). Не виключено, що чоловіка у зв’язку з цим можуть звинуватити в керуванні транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.
Раніше чоловік заклеїв табличку із написом назвою «Площа Вільної України». Її на знак солідарності встановили за кілька місяців після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Також на своїй сторінці у фейсбуці поляк регулярно публікував відео, на яких він прибирає з вулиць будь-яку українську символіку. На деяких відео зображено наругу над українським прапором — але незрозуміло, чи здійснив його сам Петро Н., чи він лише поширював відео з ним.
