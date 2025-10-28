Спецпредставниця ЄС розповіла про «польський сценарій» для українських біженців у Євросоюзі

Держави-члени ЄС матимуть розробити нове спеціальне законодавство з метою організації переходу українців від статусу тимчасового захисту, що завершується в березні 2027 року, до нового. Про це в Брюсселі в коментарі проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявила спеціальна представниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон.

За словами посадовиці, держави-члени зможуть розробляти власні рішення, проте «взірцем для наслідування» колишня єврокомісарка з міграції, а нині – спецпосланниця ЄС із питань українців назвала підхід Польщі.

«Там вже запровадили відповідне законодавство. Якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі. І вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального додатка, щоб було легко подати заявку на нього, без необхідності подавати спеціальні заяви від роботодавця», – розповіла Йоганссон.





Посадовиця Єврокомісії сказала, що підтримує «інтенсивний контакт» із державами-членами, в яких є час до березня 2027 року, щоб запропонувати українцям свої рішення.

«З огляду на час, який потрібен деяким державам-членам для схвалення нового законодавства, а також кількість українців – 4,7 мільйонів, яким, вочевидь, знадобиться перехід, можу сказати, що березень 2027 – все одно, що завтра. Тож нам дійсно потрібно почати виконувати цю роботу, і тому я перебуваю в інтенсивному контакті з державами-членами з цього питання», – підкреслила Йоганссон.

Посадовиця наголосила на необхідності побудувати «спеціальний юридичний місток» від тимчасового захисту до іншого легального дозволу на проживання.

«Якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом на території держави-члена, можливо, вже кілька років, це означає, що у вас має бути плавніший шлях до іншого легального перебування», – зазначила вона.





Коментуючи перспективи вразливих категорій українців, у яких низькі шанси знайти роботу на території котроїсь із держав-членів, Йоганссон зазначила, що ці групи «повинні мати можливість продовжувати користуватися перевагами, подібними до тих, що вони мають під тимчасовим захистом», і що держави-члени з цим погодилися.

«Моя роль полягає в тому, щоб сприяти цьому та допомагати державам-членам, а також переконатися, що ми маємо скоординований підхід до цього питання», – резюмувала посадовиця.

Рада ЄС розробила рекомендації для виходу українців із тимчасового захисту, який завершиться у березні 2027 року. Українці можуть повернутися додому або перейти на національні міграційні статуси в країнах ЄС, як-от робота чи навчання.

ЄС запропонує програми добровільного повернення, зберігаючи права тимчасового захисту протягом року після його завершення.



