«Ми не сидимо». Як українка, яка пережила окупацію Бучі, збирала дрони з міністром Нідерландів

У березні 2022-го дівчина вибралася з окупованої Бучі (Київщина) й згодом переїхала до Нідерландів. Там вона навчалася в одному з університетів, стажувалася в дипломатичній установі та стала співорганізаторкою двох організацій. Яна разом з українськими ветеранами збирає дрони в Німеччині, Португалії, Нідерландах. Уже виготовили понад тисячу безпілотників. Торік до одного із заходів долучився й міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Про окупацію та як українка об’єднала навколо себе ветеранів й іноземців задля підтримки України, Яна розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Я розуміла, що зараз можу попрощатися з життям»

Повномасштабне вторгнення Яна Руденко зустріла в Бучі, що в Київській області. За її словами, понад тиждень окуповане місто на Київщині було без електрики, газу, зв’язку. Їжу готували на вогнищі.

Уперше російські військові з’явилися в центрі Бучі 27 лютого 2022 року. Тоді і розпочався перший бій за місто та окупація. ЗСУ звільнили місто від російських військових 31 березня, про що повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Ти не знаєш, чи заснеш сьогодні, чи прокинешся

«До цього ми мали певний рівень життя, а в окупації його немає. Такі речі забирають гідність людини: тобі доводиться ходити у вбиральню і засипати все наповнювачем для котячого туалету. Ти не знаєш, що тебе чекає за десять хвилин: чи прийдуть військові РФ і тебе вб’ють, зґвалтують, вкрадуть. Можливо, українці в тилу живуть одним днем, а в окупації і цього дня немає. Ти не знаєш, чи заснеш сьогодні, чи прокинешся».

Близько десяти днів дівчина спала в підвалі. 5 березня, каже, російські військові обстріляли її житловий комплекс. Він розташований за 800 метрів від вулиці Яблунської Одна з найдовших вулиць у Бучі, де під час окупації (2022 рік) російські військові, за даними Офісу генпрокурора, вбили найбільше цивільних – щонайменше 60, загалом на території міста знайшли 637 тіл цивільних. За її словами, пошкодили одну пʼяту будинку.

9 березня 2022-го Яна виїхала з Бучі «зеленим коридором». Спочатку до Рівного, а потім – у рідні Черкаси.

«Найстрашніший момент окупації – це евакуація, бо після майже двох тижнів покидали підвал, який став нашим найбезпечнішим місцем. Ми тоді видаляли все з наших телефонів. Та коли я виїжджала з Бучі, розуміла, що зараз можу попрощатися з життям. Коли сідала в машину – написала батьками повідомлення: «Моліться»».

«У нас немає варіанту не робити»

Аби відволіктися від пережитого, Яна вирішила здійснити свою давню мрію – навчатися за кордоном. У липні 2022-го вона поїхала до Нідерландів і вступила на магістратуру в Лейденському університеті.

У новій країні дівчина активно долучалася до заходів, лекцій, двічі брала участь у NATO Summit Public Forum Публічний захід, спільно організований НАТО та урядом Нідерландів. Цього року форум відбувався 24-25 червня в Гаазі..

У Нідерландах Яна стала співорганізаторкою студентської організації ABBA(Adriatic Baltic Black Azov student association). Першу подію провели у річницю повномасштабної війни. Зустрічі організації відвідували як студенти, викладачі, так і представники посольств Хорватії, Чехії, Латвії, Литви, Угорщини, Азербайджану, Греції, Казахстану, Естонії, Вірменії та Грузії.

Українці тут роблять найбільше

«Ми (з командою – ред.) знайшли одне одного за цінностями. У нас було три мети: перша – поширювати нашу історію, культуру й традиції; друга – розповідати і вводити в контекст історичного та політичного розвитку нашого регіону; третя – зберігати фокус людей на російському вторгненні в Україну. Хоч представники організації – люди різних національностей, але українці тут роблять найбільше і найшвидше. Усе тому, що ми стоїмо під дулом пістолета. У нас немає варіанту не робити».

Згодом Яна організовувала заходи разом із посольством України в Нідерландах, де стажувалася. Своїм найбільшим досягненням вважає зустріч з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

«У мене була величезна потреба щось комусь доводити. І в мене ще був той момент, що я бачила злочини (воєнні злочини військових РФ– ред.). Тут я ходжу – і все гарне. Ніхто про це не думає. Ніхто нічого щодо України не робить. Мені було дуже важко в Нідерландах у плані того, що в тебе тіло в одному місці, а голова, думки і серце – в Україні».

У грудні 2023 року Яна стала співорганізаторкою DroneAid Collective. Станом на жовтень 2025 року вдалося зібрати близько 300 тисяч євро та виготовити понад тисячу дронів.

Українці не просто просять допомоги, не просто клянчать – а роблять

«Ми робимо воркшопи з побудови FPV-дронів із українськими ветеранами, які перебувають на реабілітації в Нідерландах. Ми подумали, що вони (ветерани – ред.) можуть не мати соціуму, щоб зустрітися з друзями, іноземцями, і було б дуже добре разом збиратися, робити дрони. Цим проєктом ми підтримуємо їхню реабілітацію та моральний стан. Також усі створені дрони потім передаємо українській армії.

Ми показуємо що, по-перше, українці не просто просять допомоги, не просто клянчать – а роблять. Ми не сидимо, не чекаємо, не просимо когось боротися за нас – ми працюємо власними руками і запрошуємо долучатися і підтримувати нас у цій боротьбі. Відповідно, це не погано, що українці є за кордоном. Основне – щоб вони щось робили».

Нині організація працює не лише у Нідерландах, а й у Португалії та Німеччині. Також воркшопи провели у більш ніж десяти європейських країнах. До збору дронів долучаються як і українські ветерани, так і нідерландські. 23 серпня 2024 року до воркшопу приєднався міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«А вже на початку серпня цього року Брекельманс повідомив, що Нідерланди підтримують програму передачі зброї в Україну й виділяють 500 мільйонів євро на закупівлю американської зброї. Згадалося, ми з паном міністром (Брекельмансом – ред.) сиділи вдвох і паяли дрони».

Нідерланди стали першою країною НАТО, яка оголосила про надання Україні американських систем озброєння на 500 млн євро, про що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі X.

«Мені важливе місце України у світі. Я би хотіла вкладатися в те, щоб позиція України ставала сильнішою на світовій арені. Мені було дуже важливо пов’язати свою діяльність з нашою країною, а в Нідерландах було дуже важко займатися якоюсь іншою діяльністю чи йти на роботу. Тому що мої всі думки були про Україну».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.

Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.



