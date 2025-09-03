Час настав? Європейські країни скорочують допомогу для українських біженців

Юрій Маркевич

«Коли ми переїхали сюди (у притулок – ред.), ніхто не платив: ні ті, хто працюють, ні ті, хто не працюють. У нас кімнати невеликі. Є спільний душ, спільний туалет. А восени почнуть платити всі з одного дня», – розповідає Тетяна Пономарьова, яка знайшла прихисток у Нідерландах.

Із жовтня в країні підвищують плату за проживання в муніципальному житлі для українських біженців – сума зросте більше ніж удвічі. Так уряд держави хоче зменшити нерівність між українськими переселенцями та іншими біженцями.

Нідерланди – не єдина країна, яка змінює правила для українців. Які зміни чекають на воєнних мігрантів у Європі – дослідив проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

Тетяна Пономарьова разом із чотирирічним сином переїхала з Харкова до Нідерландів в березні 2022 року. Спершу жила у сестри в Амстердамі, а згодом переселилася до притулку в столиці країни. Нині українка є членкинею ради з питань українських переселенців у місцевій хементі Адміністративно-територіальна одиниця в Нідерландах, що є основним рівнем місцевого самоврядування. Вона відіграє ключову роль у повсякденному житті громадян, надаючи широкий спектр послуг та виконуючи важливі функції..

Різні прихистки – різні правила

«Є різні види притулків. Наприклад, є «корабель», де не можна, щоб кожна людина собі готувала. Тобто їх там годують, і тоді є ще інша сума, яку вони платять за харчування. Ми такого не сплачуємо. У нашому притулку є кухня, де ми можемо самі готувати».

За словами Тетяни, у їхньому муніципальному житлові кімнати невеликі, є спільні душ, туалет на кожному поверсі. Наразі у цьому прихистку, каже біженка, проживають близько 65-70 людей. Платять лише ті, хто працює.

Тетяна сплачує за проживання лише 105 євро за себе, оскільки влаштувалася на роботу. А її неповнолітній син живе безоплатно.

«Коли ми переїхали сюди (у притулок – ред.), ніхто не платив: ні ті, хто працюють, ні ті, хто не працюють. Усі притулки відносяться до різних хемент, кожна з яких має певний спектр можливостей. Тобто цю схему з оплатами не ввели одного дня на рівні всіх Нідерландів, а спустили це на рівень муніципалітетів. Так у когось раніше почалися оплати за оренду притулку, а в когось пізніше. Цю систему запровадили вже восени 2024 року».

Із першого жовтня 2025 року в Нідерландах зросте вартість проживання у муніципальному житлі зі 105 євро до 244,22 євро. Про це повідомила міністерка у справах біженців і міграції Мона Кейзер, пише NOS.

За словами посадовиці, таким чином хочуть зменшити нерівність між українськими мігрантами та шукачами притулку з інших країн. А отримані кошти від переселенців підуть на покриття витрат притулку – газ, воду, електроенергію.

Крім того, дорослі українці, які проживають у притулках, де для них готують їжу, тепер будуть сплачувати додатково ще й за харчування – 252,18 євро на місяць. Таким чином, максимальна сума для сім’ї з двох дорослих становитиме 992,80 євро на місяць.

Жінка стверджує: після підвищення ціни за проживання в муніципальному житлі планує залишатися в притулку, адже орендувати квартиру в Нідерландах надзвичайно дорого.

Що з допомогою для біженців в інших країнах?

Польща

Умови проживання воєнних мігрантів з України у прихистках змінює і Польща.

З 1 листопада в центрах колективного розміщення притулок надаватимуть лише вразливим категоріям – пенсіонерам, вагітним жінкам, дітям, людям з інвалідністю.

За словами речника польського уряду Адам Шлапака, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що час згортати цей вид підтримки.

У фундації «Україна», яка підтримує переселенців, кажуть: отримують сигнали про те, що кількість прихистків може зменшитися на 70–80% і почати їх закривати можуть ще до дії нововведень, про що представник організації повідомив у коментарі Радіо Свобода.

У фундації також побоюються, що під виглядом укрупнень прихистків, ремонтів приміщень частину українців можуть витіснити на вулиці, зокрема й незахищені категорії.

Наприкінці серпня Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений раніше Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для біженців з України, які виховують дітей до 18 років. Йдеться про так звану програму підтримки « 800+ «Родина 800+» – це щомісячна матеріальна допомога у розмірі 800 злотих, яка надається батькам або опікунам дітей до 18 років, зокрема й українцям зі статусом тимчасового захисту (Pesel UKR). Із 1 червня 2025 року набули чинності зміни в умовах програми для українських біженців. Відтепер онлайн-освіта в Україні вже не дає права на отримання виплат за програмою 800+ – дитина має навчатися очно в польському закладі освіти.».

Водночас Навроцький представив власний законопроєкт – «Про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деяких інших законів».

Польський президент пропонує внести зміни до кількох законів одним пакетом. Його заяви та законодавчі ініціативи викликали неоднозначну реакцію, зокрема продемонстрували розбіжності між президентом і урядом, очолюваним Дональдом Туском.

Наразі питання остаточно ще не вирішене.

Німеччина

Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українців, повідомляє Reuters з посиланням на текст документу, з яким ознайомилося видання.

Наразі законопроєкт ще має ухвалити уряд та верхня палата парламенту.

За словами журналістів, українці, які прибувають до країни після першого квітня цього року отримуватимуть допомогу лише відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку. Таким чином держава планує зменшити щомісячні виплати для кожного українського біження на 100 євро.

На початку серпня прем’єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер висловився за скасування соціальних виплат для всіх українських біженців, а не лише новопробулих.

За його словами, виплата допомоги заважає «інтеграції на ринку праці».

Надзвичайний і Повноважний посол України у Німеччині Олексій Макеєв на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що це не перше висловлювання німецьких політиків щодо припинення виплат українцям, які отримали прихисток у ФРН. А тема « бюргергельд Це державна виплата в Німеччині, яка надається працездатним особам, що не можуть знайти роботу або чий дохід не забезпечує базових потреб для проживання у Німеччині. Цю фінансову допомогу можуть отримати не лише громадяни Німеччини, а й іноземці.» періодично стає предметом політичних спекуляцій. Макеєв додав, що в мігрантів з України виплати не відберуть і не скасують статус захисту, але систему соціальних виплат в державі будуть реформувати.

Угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд держави планує скоротити обсяги підтримки для біженців з України. Про це він повідомив на початку серпня в соцмережі Х.

За його словами, рівень допомоги українцям є занадто високим, а Угорщина – єдина країна, де біженці мають таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

Орбан підкреслив, що тепер українським переселенцям варто очікувати меншого обсягу допомоги, бо «нічого безкоштовного у світі не буває».

Швейцарія

Із осені 2025 рокуШвейцарія надаватиме прихисток новим біженцям з України з урахування того, з якої області приїхала людина, повідомляє Bild.

Федеральна рада країни планувала розглянути питання щодо припинення надання статусу захисту S українцям із регіонів, визнаних «безпечними», про це у червні повідомляло видання SRF із посиланням на Державний секретаріат з питань міграції (SEM). Обмеження стосуватимуться лише нових мігрантів.

Швейцарська рада у справах біженців розкритикувала такі плани, наголошуючи на недоцільності поділу України на безпечні та небезпечні регіони через нестабільну безпекову ситуацію. Організація також висловила побоювання щодо можливого нерівного ставлення до біженців після запровадження змін.

Водночас статус переселенця у країні можуть втратити ті біженці, які вже давно в країні, якщо перебувають понад 15 днів на пів року на території України (раніше було дозволено стільки ж днів на квартал).

Австрія

Низку змін для мігрантів уже запровадила Австрія.

Із 1 червня є обов’язковими роботи для біженців, писало BILD.

Отримувачі притулку повинні, наприклад, доглядати за парками, допомагати в будинках для людей похилого віку або прибирати.

За годину роботи передбачена оплата в розмірі 1,6 євро. Відмова від участі двічі без поважної причини загрожує втратою базової допомоги: замість квартири – лише місце для сну, позбавлення медичного страхування, харчування.

У травні цього року країна припинила обов’язкове медичне страхування для українців, які мають статус тимчасового захисту, але не працюють, повідомляло APA.

Тепер медичне страхування можна отримати в разі офіційного працевлаштування або оплативши самостійно. Водночас воно залишається для тих переселенців, які отримують соціальну допомогу (через неможливість забезпечити себе самостійно).

А з 2026-го Австрія планує змінити й систему мовних курсів. Вони включатимуть безпосереднє вивчення німецької мови як підготовку до роботи, інтеграцію в австрійське суспільство.

Якщо мігрант не завершить курси або не покаже прогресу, соціальні виплати можуть бути зменшені або скасовані.

Велика Британія

Водночас Сполучене Королівство оголосило про продовження програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, про це повідомила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

Ця програма призначена для тих біженців з України, які вже отримали статус за однією з візових схем раніше. Вона надавала легальне перебування в країні на 18 місяців – продовження ж дасть змогу продовжити цей термін ще на рік і шість місяців зі збереженням усіх прав: на роботу, соціальні виплати, медичну допомогу, освіту.

Станом на початок вересня 2025-го, за даними УВКБ ООН, у світі перебуває майже 5,7 мільйона українців. Більшість з них обрали для проживання європейські країни.