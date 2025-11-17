У Польщі пошкоджена ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну

На північному сході Польщі пошкоджено залізничну колію на лінії, яка з’єднує країну з Україною. Пошкодження помітив машиніст поїзда та повідомив про це поліцію Мазовецького воєводства.



У поліції уточнили, що в поїзді перебували двоє пасажирів і кілька робітників, і ніхто з них не постраждав.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не відкидає версію саботажу.



Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик повідомив, що ушкодження виникли не через вибух. Інших подробиць він не навів.



У липні польська влада затримала 32 людини, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами з метою організації актів саботажу на території країни. До злочинної групи входили громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, злочини ними було вчинено або готувалися за вказівкою співробітників російської розвідки.

Росія звинувачення у причетності до диверсій та саботажу на території Польщі відкидає. МЗС Росії називає претензії Варшави бездоказовими та спрямованими на ескалацію напруженості між країнами.