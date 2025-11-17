Туск підтвердив диверсію на ділянці польської залізниці, якою прямує допомога в Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух на залізничній колії, яка використовується для транспортування військових товарів і допомоги Україні, був спричинений «безпрецедентним актом диверсії».

Туск написав у соціальних мережах 17 листопада, що вибух стався днем раніше на колії, що йде з Варшави до східного польського міста Люблін, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

«Підрив залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін – це безпрецедентний акт диверсії, спрямований проти безпеки польської держави і її громадян. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми знайдемо винуватців, ким би вони не були», – написав Туск, додавши, що розслідування триває.

Він не надав подробиць про вибух чи про те, хто міг за ним стояти, але сказав, що другу локацію з пошкодженнями виявили на тій самій лінії далі на схід.

Тим часом, «Укрзалізниця» повідомила, як на графік поїзда «Київ-Варшава» вплине інцидент на польській залізниці.

«Як повідомляє польська сторона, підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава – Люблін, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії. Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією. Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму – також за графіком», – йдеться в повідомленні.

Польські чиновники, а також представники інших європейських країн, давно звинувачують Москву у проведенні «гібридної» кампанії саботажу і шпигунства проти тих країн, які допомагають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого місяця польська влада заарештувала вісьмох осіб, підозрюваних у шпигунстві або плануванні нападів від імені Росії.

У січні Туск звинуватив Росію у плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Його коментарі пролунали на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів. Деякі стосувалися міжнародних авіакомпаній і звинувачень у тому, що Росія намагалася встановити вибухівку на вантажних рейсах, а інші стосувалися суден, які пошкодили підводні кабелі.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.