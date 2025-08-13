У Польщі трьох поляків і трьох білорусів звинуватили в диверсіях за завданням іноземної розвідки

Польська прокуратура звинуватила трьох громадян Польщі й трьох громадян Білорусі у скоєнні диверсій на території країни, участі в організованій злочинній групі, незаконному обігу зброї та незаконному обігу наркотиків.

За даними слідства, поляки (Каміль К., Давид П., Лукаш К.) та білоруси (Степан К., Андрій Б., Ярослав С.) були членами організованої злочинної групи. Вони причетні до підпалу ресторану у Гдині в 2023 році, спробі підпалу складу у Гданську в березні 2024 року та підпалу складу піддонів у Марках у квітні 2024 року за допомогою «коктейлів Молотова». Останні два інциденти слідчі кваліфікували як диверсії, вчинені за завданням іноземної розвідки.

Степана К. звинуватили в скоєнні восьми злочинів: участі у злочинній групі, підпалі ресторану в Гдині, диверсіях у Гданську та Марках, підбурюванні до нападу на людину, незаконному обігу зброї, зберіганні вибухівки та замаху на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю. Він також підозрюється в підпалі будівельного магазину у Варшаві в квітні 2024 року за дорученням російської розвідки. Розслідування в цій справі триває.

Ярослава та Андрія прокурор звинуватив в участі в злочинній групі, спробі підпалу складу у Гданську та незаконному обігу наркотиків. Андрія, крім цього, звинуватили в замаху на підпал ресторану у Гдині та підпалу складу піддонів у Марках.

Степан, Ярослав та Лукаш перебувають під вартою. Степан та Давид не визнали себе винними; Андрій, Ярослав та Лукаш визнали себе винними частково; Каміль визнав себе винним.

У жовтні 2024 року в Польщі у справі про підготовку диверсій затримали громадянина України Сергія С., згодом його засудили до трьох років позбавлення волі. За даними Wyborcza, він зізнався в намірі підпалити лакофарбову фабрику у Вроцлаві та погодився на угоду зі слідством. Українець був сімнадцятим затриманим, якого завербували через телеграми.