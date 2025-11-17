Прокуратура Польщі розслідує пошкодження залізниці як «терористичну диверсію на користь іншої держави»

Прокуратура Польщі розслідує диверсію на залізниці як ймовірний терористичний акт, повідомила пресслужба відомства 17 листопада.

Справою займається прокурор Мазовецького відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією. За повідомленням, він «розпочав розслідування актів терористичної диверсії, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних від імені іноземної розвідувальної служби проти Республіки Польща».

Йдеться про пошкодження інфраструктури залізничної лінії в двох місцях на маршруті Варшава Схід-Дорогуськ у період з 15 по 17 листопада.

«Ці дії створили безпосередню небезпеку дорожньої катастрофи, поставивши під загрозу життя та здоров’я багатьох людей та завдавши значної шкоди майну», – заявляє прокуратура.

Раніше стало відомо, що на північному сході Польщі пошкоджено залізничну колію на лінії, яка з’єднує країну з Україною. Пошкодження помітив машиніст поїзда та повідомив про це поліцію Мазовецького воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух був спричинений «безпрецедентним актом диверсії».

Польські чиновники, а також представники інших європейських країн, давно звинувачують Москву у проведенні «гібридної» кампанії саботажу і шпигунства проти тих країн, які допомагають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого місяця польська влада заарештувала вісьмох осіб, підозрюваних у шпигунстві або плануванні нападів від імені Росії.

У січні Туск звинуватив Росію у плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Його коментарі пролунали на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів. Деякі стосувалися міжнародних авіакомпаній і звинувачень у тому, що Росія намагалася встановити вибухівку на вантажних рейсах, а інші стосувалися суден, які пошкодили підводні кабелі.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.





