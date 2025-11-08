Польща розгортає американські системи боротьби з дронами вздовж кордону з Білоруссю

До Польщі прибули американські системи боротьби з дронами MEROPS, повідомив оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Уздовж східного флангу НАТО розгорнуто системи, які підвищать наші можливості у виявленні та знищенні дронів. Наша союзницька співпраця приносить конкретні результати», – написав польський урядовець.

Міністр наголосив, що разом зі встановленням систем відбувається інтенсивне навчання польських солдатів, щоб вони могли швидко працювати з новими засобами захисту.





Система MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) призначена для виявлення та боротьби з безпілотними літальними апаратами, вказує Польське радіо. Система MEROPS не тільки виявляє дрони, але й передає дані про їхнє місцезнаходження наземним та повітряним підрозділам, які можуть їх збивати.

Окрім Польщі, під час роботи зі зміцнення східного флангу НАТО таку систему планують розгорнути також у Румунії та Данії.

Розгортання цих систем відбувається на тлі посилення загрози з боку Росії. Протягом останніх місяців польська влада неодноразово фіксувала російські безпілотники, що залітали на польську територію з Білорусі.