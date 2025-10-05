У Польщі виявили залишки об’єкта, схожого на безпілотник

У селі Заремби Вархоли в Мазовецькому воєводстві Польщі знайшли залишки «неідентифікованого повітряного об’єкта». Про це повідомила на Військова поліція у соцмережі Х 5 жовтня.

За її інформацією, на місці події під наглядом прокурора Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції.

Мазовецька поліція уточнила, що уламки «об’єкта, схожого на безпілотник» в полі побачив місцевий житель ввечері у суботу.

Цієї ночі Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, зокрема по Львівщині, тому Польща піднімала літаки для захисту свого повітряного простору.

Раніше, 20 вересня, у Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція також знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.







