Польща піднімала в повітря винищувачі через російську атаку по Україні

У Польщі піднімали в повітря військову авіацію через російську атаку по Україні, зокрема по сусідній Львівській області.

«Для забезпечення безпеки польського повітряного простору оперативне командування Збройних сил Польщі вжило всіх необхідних заходів. Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності», – йдеться в заяві ВПС країни, опублікованій у соцмережі.



Польські ВПС додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ, зокрема сусідня з Польщею Львівщина, де загинули четверо людей.

У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка. Виникли кілька пожеж, зокрема, за даними мера, горить індустріальний парк Sparrow.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.