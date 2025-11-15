Навроцький заявив, що востаннє підписав закон про допомогу біженцям з України

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що погодився підписати оновлену версію закону про виплат для українців лише після внесення змін, які, за його словами, «усувають несправедливі положення».

Початкова редакція документа передбачала можливість отримання виплати 800+ навіть тими громадянами України, які не працюють у Польщі. Навроцький назвав таке рішення «нечесним щодо поляків» і відмовився ставити свій підпис.

Коригований варіант, що частково врахував його зауваження, президент зрештою схвалив. Водночас він наголосив, що» це останній випадок, коли він підтримує подібні законодавчі ініціативи».

«Уже вдруге я підписую такий закон, бо не хочу бути президентом хаосу. Але наголошую – це останній раз. Якщо нас дивляться прем’єр і парламентська більшість, то хочу нагадати: закон про допомогу українцям я підписав востаннє», – заявив Навроцький.

Глава держави підкреслив, що після трьох років війни українці мають отримувати підтримку на тих самих умовах, що й інші національні меншини у Польщі. За його словами, він очікує, що всі наступні рішення будуть «реалістичними та справедливими», а не створюватимуть додаткової напруги.

17 вересня польський Сенат проголосував за низку змін до спецзакону для українських біженців, а також щодо виплати допомоги «800+» для іноземців, у тому числі й мігрантів з України. Цей законопроєкт розробили після того, як наприкінці серпня президент Кароль Навроцький ветував поправку до закону про допомогу громадянам України.



