Президент Польщі підписав закон про продовження допомоги українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Про це, як інформує Польське радіо, 26 вересня повідомив керівник президентської канцелярії Збігнев Богуцький.

«Попередніми вето президент Республіки Польща змусив уряд, прем’єр-міністра Дональда Туска працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими. У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща», – наголосив Богуцький.

Керівник канцелярії також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, «фактично означають кінець туризму з України коштом польських платників податків».

«Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включно з послугами з лікування катаракти та стоматологічними послугами», – сказав Богуцький.

17 вересня польський Сенат проголосував за низку змін до спецзакону для українських біженців, а також щодо виплати допомоги «800+» для іноземців, у тому числі й мігрантів з України. Цей законопроєкт розробили після того, як наприкінці серпня президент Кароль Навроцький ветував поправку до закону про допомогу громадянам України.