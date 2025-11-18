Речник спецслужб Польщі: все вказує на те, що російські спецслужби причетні до вибухів на залізниці

Все вказує на те, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, якою транспортувалась допомога від союзників в Україну, заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський



«Замовники (цих актів саботажу – ред.), а все вказує на те, що це російські спецслужби, дуже хотіли б знати, куди прямують ці дії (правоохоронців – ред.), за які ниточки тягнуть наші офіцери, які нитки вони намагаються відстежити», – заявив Добжинський, якого цитують польські медіа.

Він зауважив, що не може розголошувати деталі розслідування, але запевнив, що правоохоронці «роблять усе можливе, щоб розслідувати цю справу».

Добжинський також закликав до більшої стриманості, оскільки інформація, яка надходить з невідомих джерел, а потім тиражується, «може бути типовою російською дезінформацією». «Російські служби хочуть роз'єднати наше суспільство, вони хочуть нас залякати», – додав він.

Подібну заяву в інтерв’ю радіо ZET також зробив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Як тільки буде затримано винуватців, які це підготували, підклали і здійснили, то матимемо абсолютну певність. Але аналізуючи події в Польщі, Європі, ситуацію в аеропортах, акти диверсій в інших країнах, підпали в торгових центрах – усі сліди ведуть на схід, до Росії», – сказав Косіняк-Камиш.

Ці заяви Москва не коментувала.

Напередодні стало відомо, що на північному сході Польщі пошкоджено залізничну колію на лінії, яка з’єднує країну з Україною. Пошкодження помітив машиніст поїзда та повідомив про це поліцію Мазовецького воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух був спричинений «безпрецедентним актом диверсії».

Польські чиновники, а також представники інших європейських країн, давно звинувачують Москву у проведенні «гібридної» кампанії саботажу і шпигунства проти тих країн, які допомагають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого місяця польська влада заарештувала вісьмох осіб, підозрюваних у шпигунстві або плануванні нападів від імені Росії.

У січні Туск звинуватив Росію у плануванні «актів повітряного терору» проти авіакомпаній по всьому світу. Його коментарі пролунали на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів. Деякі стосувалися міжнародних авіакомпаній і звинувачень у тому, що Росія намагалася встановити вибухівку на вантажних рейсах, а інші стосувалися суден, які пошкодили підводні кабелі.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.



