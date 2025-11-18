«Суперник почав підготовку до війни». Як відповість Польща на підрив залізниці?

Диверсію на польській залізниці здійснили двоє громадян України, які прибули до Польщі з території Білорусі і встигли втекли до цієї ж країни після скоєння акту саботажу. Про це 18 листопада заявив під час виступу в Сеймі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Кремль зі свого боку звинуватив Польщу.

У ніч на 18 листопада відновився двоколійний рух на залізниці в Польщі, яка була пошкоджена в результаті диверсії у неділю. Але вище польське військове керівництво каже, що Росія почала відлік часу до конфлікту з Польщею і до цього треба бути готовим.

Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб

Виступаючи в Сеймі, прем’єр Польщі Дональд Туск сказав: «Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб».

Обоє, як мовиться, в'їхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі – до того, як слідство встановило їхні особи.

Один з українців у травні (якого року – не уточнюють) вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні, повідомив Туск.

Другий, за його словами, «із Донбасу» і в минулому працював у прокуратурі – втім, невідомо, чи мається на увазі походження з регіону, чи проживання на окупованих територіях сходу України.

«Теракт в інтересах іноземної держави»

Вибух стався в ніч на 17 листопада на колії, що йде з Варшави до східного польського міста Люблін, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Теракт в інтересах іноземної держави

Як зазначають польські ЗМІ на ділянці Соболев–Жичин у Мазовецькому воєводстві було відремонтовано колію, яка була пошкоджена внаслідок диверсії.

«Після ремонту колії, пошкодженої в результаті диверсії, двоколійний рух на ділянці Соболев–Жичин був відновлений о 00:21», – повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Паралельно триває розслідування за фактом підриву залізниці – причому підриву в двох місцях. Польські правоохоронці розглядають інцидент як «теракт в інтересах іноземної держави». Таке формулювання – «теракт в інтересах іноземної держави» – озвучив представник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Після диверсії міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про посилення захисту критичної інфраструктури Польщі. Війська територіальної оборони, сформовані з вишколених добровольців, патрулюватимуть найважливіші частини залізничної інфраструктури на сході Польщі.

«Особлива увага буде приділена найважливішим складовим інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз’їздам та залізничним пристроям управління рухом», – сказав глава польського оборонного відомства.

За його словами, військові перевірять 120 кілометрів залізничної колії поблизу з Україною.

«Акт диверсії»

Акт саботажу трапився на залізниці не так далеко від кордону з Україною. Тим маршрутом їдуть багато біженців і подорожуючих з України і в Україну.

Також – хоч цей маршрут і не є основним – але ним теж постачаються військові вантажі в Україну, які надходять з Польщі та від західних партнерів.

«Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми знайдемо винуватців, ким би вони не були», – написав Туск раніше в мережі Х, додавши, що розслідування триває. Зараз принаймні встановлені особи тих, хто це міг здійснити, але вони вислизнули і вже в Білорусі.

Але деякі польські оглядачі звертають увагу, що все ж підірвана магістраль не була основною залізничною гілкою для транспортування зброї і боєприпасів для України.

«Маршрути руху військових вантажів, які йдуть в Україну, є таємницею. Але очевидно, що більш суттєве значення має залізниця, яка сполучає Перемишль зі Львовом. Хоч би з тієї причини, що вона ближча до летовища в Ясьонці, куди прибувають вантажні літаки», – каже польський політичний експерт і журналіст Даріуш Матерняк.

Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

Летовище Ясьонка – це саме той аеродром, куди справді прибувають військові вантажі для України, що їх направляють західні партнери, а потім вони вантажаться на залізницю і вже далі доставляються в Україну. Зараз акти саботажу сталися вже ж не на цій колії, але і тією теж вантажі доставляються в Україну, хоча і в значно менших обсягах.

Підриви на тій колії значною мірою загрожували життю значної кількості людей, бо там курсує велика кількість пасажирських потягів.

На думку Матерняка, ці акти саботажу є «частиною гібридної війни, яку Москва веде проти країн, які підтримують Київ».

Кремль зі свого боку звинуватив Польщу, що вона підпала під «русофобію», яка «процвітає» в Європі.

«Росію звинувачують усіх виявах гібридної та прямої війни, які мають місце. В Польщі, скажемо так, всі намагаються бігти поперед європейського паровоза в цьому сенсі. І русофобія, звичайно ж, процвітає там», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков російському телебаченню.

Війна «виходить за межі України»

В ніч на 10 вересня цього року принаймні 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Частина з них залетіла з України під час її масованого обстрілу, а частина увірвалась в польський авіапростір з Білорусі.

Прем'єр-міністр Туск тоді назвав це «масштабною провокацією». Польща тоді здійняла в повітря авіацію, системи ППО були в стані підвищеної готовності, а в повітряному просторі перебував винищувач F-35. Деякі дрони впали ледь не за сотню кілометрів до Варшави.

Зараз розголос у Польщі через акту саботажу на залізниці не менший.

Пошкодження залізничних колій в Польщі показує, що війна в Україні вийшла за її кордони – таку думку висловив голова сенатської Комісії США зі збройних сил Роджер Вікер.

«Те, що відбувається, виходить за межі України та Росії і має значення для цілого світу. А світ дивиться. Диктатори, воєнні злочинці, потенційні диктори спостерігають, що ми зробимо, бо спосіб, в який ми зреагуємо на ту провокацію в країні, яка є нашим партнером в НАТО, буде мати дуже, дуже велике значення», – сказав американський сенатор в інтерв’ю польській агенції РАР.

В самій Польщі є розуміння, що Росія почала підготовку до чогось більшого, аніж просто провокації (як з дронами) чи саботажем (як з підривом залізниці).

«Суперник розпочав підготовку до війни. Створює тут певне середовище, яке має довести ситуацію до підготовки умов для потенційного початку агресії на території Польщі… Будемо потужно інвестувати в оборонні можливості і надішлемо чіткий сигнал, що кожна атака на держави НАТО чи на нашу територію зіштовхнеться з рішучою відповіддю і буде великим ризиком для потенційного агресора – тобто Російської Федерації», – сказав виданню Rzeczpospolita голова генштабу Війська польського генерал Вєслав Кукула.

Реакції в Україні

Глава української дипломатії Андрій Сибіга висловив солідарність з Польщею.

Війна в Україні вийшла за її кордони

«Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять. Це може бути ще однією гібридною атакою з боку Росії – щоб випробувати реакції. Якщо це правда – реакції мають бути сильними», – зазначив Сибіга в мережі Х.

Серед українських експертів немає сумніву, що за актом саботажу на польській залізниці може стояти Росія.

«Російські спецслужби стоять за прямими диверсіями, що демонструють вразливість Польщі. Україні варто вчитися підніматися над суперечностями та передавати свій досвід Польщі та іншим зацікавленим країнам, підкреслюючи, що війна в Європі вже триває», – зазначає в статті директор Інститут світової політики Євген Магда.

Суперник розпочав підготовку до війни

В Україні, в принципі, не дуже здивовані актом саботажу – після провокації з вторгненням дронів в польський авіапростір цього варто було чекати, переконує заступник командира Третього армійського корпус, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Водночас він переконаний, що Росія не піде на відкриту збройну сутичку з Польщею, але буде робити все, щоб посварити Польщу й Україну і роздмухувати антиукраїнські настрої серед поляків.

Жорін в телеграмі зауважує: «Польща – одна з небагатьох європейських країн, яка в теорії могла б спробувати боротися проти ворога. Це повʼязано зі збереженням національно-патріотичного духу. Але в цьому лежить і проблема – замість того, щоб обʼєднуватися з нами, вони ведуться на всі ці ідеологічні провокації. Що в результаті йде і їм, і нам, і всій Європі лише в мінус».