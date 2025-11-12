Повітряні кулі з Білорусі: контрабанда, гібридна спецоперація, чи все разом?

Прем’єр-міністерка Литви назвала це «гібридною атакою» – сотні метеокуль, що пролітають через кордон із Білорусі. Вони спричинили хаос у повітряному русі Литви. Ці інциденти також вказують на давню, масштабну мережу контрабанди, яка, за припущеннями, має зв’язки в Мінську на високому рівні.



Повітряні кулі, що літають на висоті близько 13 кілометрів, наприкінці жовтня з’являлися у такій кількості, що змусили Литву закрити кілька аеропортів – це зачепило близько 140 рейсів і 20 тисяч пасажирів.



29 жовтня Литва, член НАТО та ЄС, закрила свій кордон із Білоруссю на місяць. Прем’єрка Інга Руґінене заявила, що цей термін можуть продовжити «настільки, наскільки буде потрібно».

Але самі кулі – не зовсім нове явище.

Чорний ринок тютюну

Поява куль у небі над двома країнами збігається з часом, коли литовська влада почала масштабну боротьбу з контрабандою цигарок, які перевозили вантажівками через кордон.



Повернімося у 2023 рік: тоді митники Литви вилучили 11,9 мільйона пачок цигарок. У тому ж році вони почали встановлювати нові рентгенівські системи контролю на прикордонних пунктах. Тоді ж прикордонна служба повідомила про три кулі, що прибули з контрабандними сигаретами.



Наступного року цифри змінилися: було вилучено лише 2,3 мільйона пачок цигарок – контрабандисти перейшли на інші методи, зокрема дрони.



Цього року кількість куль зросла ще більше – між січнем і жовтнем зафіксовано 546 запусків. Литовські прикордонники вважають, що цей метод зараз забезпечує близько 80 % усієї контрабанди цигарок через кордон.



Білоруський хімік і популяризатор науки Сергій Бесараб розповів Радіо Свобода, що куля, яка здатна перевозити вантаж у 40–50 кілограмів, коштує близько 500 євро.



Це відповідає приблизно 1 500 пачкам сигарет із вартістю близько 3 450 євро. Ймовірність, що куля зіб’ється з курсу, відносно мала.



«Вітер біля поверхні та на висоті – це зовсім різні речі. Там, нагорі, вітер стабільний, тому кулі піднімають на таку висоту», – пояснив Бесараб.



Йдеться про великі гелієві кулі, які запускаються масово. Наприклад, у ніч із 3 на 4 жовтня Литва повідомила про 25 куль, що прилетіли з білоруського боку.



«Неможливо запускати такі кулі в Білорусі масово й непомітно для спецслужб – це фантастика», – додав Бесараб.



Його слова перегукуються із заявою президента Литви Ґітанаса Науседи, який сказав: «Цілком очевидно, що в цьому беруть участь спеціальні структури – (білоруське) КДБ, а також компанії, які виробляють офіційну продукцію і водночас продукти для чорного ринку».



Білорусь давно відома як джерело міжнародної контрабанди сигарет.

Хто курить білоруські сигарети?

У 2016 році дослідники з Міланського університету (Італія) опублікували дослідження під назвою «Білоруський центр нелегальної торгівлі тютюном». У ньому зазначалося, що окрім підроблених цигарок, існує також активна торгівля так званими «illicit whites» – «сигаретами, виробленими легально в одній країні, але призначеними для контрабанди в ті держави, де їх не продають легально».



У дослідженні наведено розподіл головних ринків збуту білоруських контрабандних брендів:

Німеччина – 30 %,

Польща – 22,6 %,

Велика Британія – 17,8 %,

Італія – 9,7 %.

Минуло майже десять років, а торгівля триває. Джерела, які спілкувалися з Радіо Свобода, повідомили, що білоруські сигарети незаконно продають у Литві, Німеччині та Франції.



Для купівлі-продажу використовуються групи у месенджері Telegram. В одній із груп користувач шукав можливість купити білоруські сигарети марки NZ оптом у Гельсінкі (Фінляндія). Інші групи були орієнтовані на Іспанію, Португалію, Німеччину та інші країни ЄС.

Перехід до використання куль і спричинені цим збої зробили контрабанду помітною політичною проблемою. Ситуація стала ще гострішою після того, як 23 жовтня два російські військові літаки порушили повітряний простір Литви, а поблизу аеропортів було помічено невідомі дрони.



Білорусь заперечує причетність до запуску куль і засудила рішення Литви закрити кордон.



Дарюс Антанайтіс, офіцер запасу литовської армії , у коментарі Радіо Свобода натомість заявив, що це – найефективніший спосіб змусити авторитарного білоруського лідера Олександра Лукашенка змінитися.



«Багато білорусів працюють у Литві й переказують зароблені гроші до Білорусі, поповнюючи бюджет режиму Лукашенка, – сказав він. – Коли Литва закриває прикордонні переходи, режим Лукашенка відчуває соціальний, політичний та економічний тиск».