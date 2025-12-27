Доступність посилання

Трохи інша коляда і трохи інша сім'я: військові колядували побратимам

До бійців бригади Держприкордонслужби «Помста», які стримують наступ військ РФ на Донеччині, завітали колядники-побратими.

Військовослужбовці на Різдво колядували військовослужбовцям. До бійців бригади Держприкордонслужби «Помста», які стримують наступ військ РФ на Донеччині, завітали колядники-побратими. Колядували з традиційною звіздою, яку самі й виготовили, під живу музику. І давні колядки, і сучасні пісні виконував оркестр, створений прикордонниками. «Я прагнув, щоб ми, будучи далеко від своїх фізичних сімей, тут доклали усіх зусиль, щоб повернутися з перемогою», – пояснив Радіо Свобода ідею святкування отець Мар'ян, лейтенант капеланської служби.

