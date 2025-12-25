У РФ майже 17 тисяч людей залишилися без опалення в 30-градусний мороз

У ніч на 25 грудня через аварію котельні в місті Сєров Свердловської області Росії без опалення залишилися 338 житлових будинків, в яких живуть понад 16,8 тисячі людей, повідомила прокуратура регіону.

Тепло зникло у 338 багатоквартирних будинках та 102 нежитлових об’єктах, серед яких два освітні заклади, п’ять дитячих садків та підрозділ міської лікарні.

Влада була змушена запровадити режим підвищеної готовності в місті. Як зазначив мер Василь Сизиков, рішення означає, що в місті готовий пункт тимчасового розміщення, де жителів приймуть у разі потреби.

За даними синоптиків, протягом дня температура в місті коливалася від мінус 27 до мінус 40 градусів. Місцева влада зазначає, що «температура в квартирах становить зараз 18–20 градусів і не опускається нижче від критичної позначки, але теплоносій не досягає нормативної температури».

У 2024 році в Росії було зношено 46% каналізаційних мереж – 94 тисячі км труб, випливало з даних Росстату, на які звернув увагу дата-проєкт «Якщо бути точним».