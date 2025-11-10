Лукашенко пригрозив конфіскувати литовські вантажівки й анонсував переговори зі США

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив, що за його наказом всі литовські вантажівки, які перебувають у Білорусі, були зібрані на пунктах пропуску і взяті під охорону.

«Хочу заявити: ми давно готові відкрити кордон. Ми його не закривали. Протягом кількох годин він може відновити свою роботу з нашого боку. Прикордонники загалом до цього готові», – сказав Лукашенко на нараді 10 листопада, повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

Лукашенко повідомив, що литовська сторона звернулася з проханням повернути свої транспортні засоби, які застрягли на білоруській стороні після закриття кордону. «Я навіть не слухав цю доповідь. Я сказав: добре, як тільки вони будуть готові евакуювати, домовляться з нашою стороною... У нас насправді немає митників на пункті пропуску, немає прикордонників. Закрили – закрили. Наші служби передислоковані в інші райони – це було моє рішення», – сказав Лукашенко.

У зв’язку з цим 9 листопада за наказом Лукашенка і під керівництвом державного секретаря Ради безпеки органи внутрішніх справ зібрали всі литовські автомобілі на пунктах пропуску і взяли їх під охорону.

«Машини зібрані, вони під охороною. Ті, хто їх охороняє, просили, здається, 120 євро на день. Заплатили за охорону. Скільки днів вони там будуть – помножте на 120 євро – платіть, забирайте машини з вантажем. Якщо цього не буде зроблено в найближчі кілька днів, ми вживатимемо заходів, відповідно до наших законів, як заявило МЗС. Аж до конфіскації цих транспортних засобів включно. Їх не можна залишати без діла на дорогах – 1100 чи 1200 величезних вантажівок», – сказав Олександр Лукашенко.

За його словами, водіїв доставлять безпосередньо на прикордонний пункт, а вантажоодержувачі в Литві повинні звернутися до своїх органів влади, щоб вирішити ці питання. За словами Лукашенка, водіїв 1100 чи 1500.

«Будуть евакуювати – нехай евакуюють. Це не наші питання. І взагалі, ми, мабуть, майже нічого не перевозимо через цей кордон через санкції. Все інше ми обговоримо найближчим часом під час переговорів з делегацією Сполучених Штатів Америки. Я відчуваю, що тут без них не обійшлося», – додав Лукашенко.

9 листопада президент США Дональд Трамп оголосив, що висунув кандидатуру Джона Коула на посаду спеціального посланця в Білорусі. Коул раніше відвідував Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком. Тоді з в’язниць звільнили і вивезли з Білорусі десятки людей, які, за словами правозахисників, перебували в ув’язненні, через політичні мотиви.

Після того, як Литва у жовтні закрила свої прикордонні переходи з Білоруссю, на білоруському боці залишається понад 1000 литовських вантажівок.

У МЗС Білорусі 6 листопада заявили, що Мінськ відмовив Вільнюсу в можливості їх повернення, і закликали Литву скасувати рішення про закриття кордону.