Чехія: опозиція ініціює голосування щодо звільнення спікера Окамури після його заяв про Україну

У Чехії опозиційні партії хочуть провести голосування в парламенті щодо звільнення спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Збір підписів, необхідних для подання пропозиції, розпочнеться наступного тижня, повідомив 2 січня виданню ČTK голова партії «Пірати» Зденек Гржиб.

У «Громадянській демократичній партії» (ODS), яка входила до колишньої владної коаліції в Чехії, реагуючи на заяви Томіо Окамури, наголосили, що будуть співініціатором переговорів щодо неприйнятності таких заяв і підтримають пропозицію про звільнення спікера.

Очільник партії «Старости і незалежні» (STAN) Віт Ракушан зауважив у соцмережі X, що «ганебні заяви» Окамури є відповідальністю всього уряду «і, на жаль, ганьбою для всієї Чеської Республіки». Він ініціює підготовку резолюції, якою Палата депутатів дистанціювалася б від слів Окамури.

Чеські ЗМІ уточнюють, що, згідно з регламентом, спікера Палати депутатів Чехії можна звільнити лише за письмовим клопотанням щонайменше двох п’ятих усіх депутатів, й опозиційним партіям потрібно подати підписи щонайменше 80 з 92 своїх депутатів.

Окамура, коментуючи ініціативу, заявив, що опозиційні партії, «на жаль, не мають жодної позитивної теми, яка б покращила рівень життя» й економіку в Чехії.

Критика на адресу спікера чеського парламенту Томіо Окамури стосується його новорічної промови, в якій він вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни». «Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни, – сказав Окамура. – Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

«Нехай крадуть, але не у нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», – додав він.

Напередодні український посол у Чехії Василь Зварич відреагував на заяву Окамури, назвавши його слова «негідними й абсолютно неприйнятними». «Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», – написав він у фейсбуці.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, реагуючи на слова Окамури, назвав його приладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму». За його словами, вчергове ображаючи Україну, Окамура насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості.

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.