«Російський слід» і нова оборонна стратегія: Бельгія реагує на хвилю дронових вторгнень

Бельгія збирала термінове засідання Національної ради безпеки 6 листопада, щоб узгодити план дій після серії появ невідомих безпілотників, які паралізували роботу аеропортів і викликали підозри про шпигунство за військовими базами країни. 7 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що на нараді з міністрами попередньо узгодив план боротьби з безпілотниками. А його німецький колега Борис Пісторіус наполіг, що це сигнал з Росії: «Не смійте чіпати активи».

Майже пів тисячі пасажирів були вимушені ночувати у терміналах аеропортів у ніч на середу 5 листопада, коли головний аеропорт Брюсселю через невідомі безпілотники призупинив польоти, а услід за ним і аеропорт Льєжу, куди на посадку перенаправляли частину рейсів, що летіли на Брюссель.

Льєжський аеропорт – один з найбільших транспортних хабів у Європі, призупиняв роботу через помічені дрони також ввечері в четвер та вранці в пʼятницю – 6-7 листопада. Саме у ці дні бельгійська влада збирала термінові наради – Національної ради безпеки та Ради міністрів, адже нальоти дронів стосувались і військових обʼєктів.

Так, кілька дронів фіксували у ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси і яка з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35.

А минулого місяця безпілотники помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн.

Аматор не знає, як це зробити

Не випадковість – міністр оборони

«Це не просто хтось випадково запустив дрон над базою чи аеропортом. Є низка ознак, що дії були організовані дуже структуровано», – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, виключаючи можливість, що дронами керували аматори.

Він пояснив, що «глушник спецслужб не спрацював, тому що вони протестували нашу радіочастоту й змінили її. У них є власні частоти. Аматор не знає, як це зробити».

Інформаційне агентство Belga з посиланням на джерела у Службі безпеки Бельгії повідомило, що силовики майже не сумніваються, що за інцидентами стоїть «державний гравець», найімовірніше, Росія.

Таку ж думку висловив сам міністр телеканалу RTBF після попередньої хвилі появ дронів вихідними. «Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах», – сказав Тео Франкен.

«Чи це зараз росіяни? Я не можу цього сказати, але мотиви очевидні, як і способи дій. Війна сьогодні – це справді війна дронів, і Міністерство оборони має бути до цього готове», – додав він.

За словами Франкена, дрони «прилітають шпигувати» і намагаються «побачити, де перебувають F-16, де зберігаються боєприпаси та інша надзвичайно стратегічна інформація».

Схоже висловився і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повʼязавши інциденти з планами ЄС використати для України заморожені російські активи, які головним чином зберігаються у Бельгії.

«Ми всі сприймаємо це саме так, і бельгійці теж. Це захід, спрямований на створення невизначеності та страху в Бельгії – «не смійте чіпати активи». Іншого способу це трактувати просто немає», – сказав Борис Пісторіус під час саміту збройних сил у Берліні 7 листопада.

Це захід, спрямований на створення невизначеності та страху в Бельгії – «не смійте чіпати активи»

Бельгійський план дій

Бельгійський міністр оборони під час засідання Кабінету міністрів у пʼятницю не отримав остаточного зеленого світла щодо свого плану боротьби з безпілотниками, але сказав, що принципова згода досягнута.

Це терміновий пакет заходів вартістю 50 мільйонів євро. План передбачає створення Національного центру повітряної безпеки, закупівлю систем виявлення, глушіння та знищення безпілотників.



Бельгійське військове командування уже отримало дозвіл знищувати невідомі дрони, які порушують повітряний простір над військовими базами та «чутливими зонами».

Але при цьому влада вказує на низку обмежень: якщо дрон летить над житловою територією чи поблизу цивільних об’єктів – застосовувати зброю складніше.

«Коли це над військовою базою – ми можемо збити. Коли поруч – треба бути дуже обережними, бо уламки можуть впасти на будинок, машину чи людину», – заявив Тео Франкен.

Допомога союзників

До НАТО з проханням про консультації за статтею 4 Бельгія не зверталась, але координує свої дії з союзниками, зокрема – з Німеччиною.

Це гібридна війна. Європа в небезпеці

Берлін днями відправив на допомогу до Бельгії групу швидкого реагування для протидії дроновим загрозам. Наразі Німеччина формує кілька таких груп фахівців, повідомили 7 листопада у Бундесвері.

Підтримку Брюсселю також висловила Єврокомісія. «Ми всі стали свідками закриття аеропортів у Бельгії та останніх вторгнень дронів у Швеції, і повністю підтримуємо наших держав-членів. Як сказала президентка фон дер Ляєн, це гібридна війна. Європа в небезпеці», – заявив речник Єврокомісії Томас Реньє 7 листопада.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубулюс, який відповідає за ініціативу зі створення так званої «антидронової стіни» у ЄС, провів 7 листопада телефонну розмову з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном. «Ми готові надати допомогу всіма можливими способами», – написав Кубілюс у Х.

Європейський масштаб

Випадки появи дронів фіксують і за межами Бельгії. Увечері 6 листопада Швеція тимчасово закрила аеропорт у Гетеборзі через появу безпілотника над злітною смугою.

У Німеччині аеропорт Ганновера вввечері 5 листопада на 45 хвилин переривав роботу через дрони, і це був вже третій випадок за тиждень, коли в Німеччині зупинялась робота аеропорту через безпілотники.

За останні тижні інциденти з дронами мали місце також у Данії, Польщі, Чехії, Естонії, Іспанії та Норвегії.

Водночас у Норвегії поліція закрила розслідування інциденту з дронами над аеропортом Осло, пославшись на «недостатність доказів» присутності апаратів. Поліція опитала персонал аеропорту та переглянула відео з камер спостереження, але не змогла підтвердити або спростувати, чи дійсно дрони були помічені в ніч на 23 вересня.