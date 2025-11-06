Аеропорт Ганновера зупиняв роботу через дрон, це вже третій такий випадок у Німеччині за тиждень

Аеропорт Ганновера в Німеччині ввечері 5 листопада на 45 хвилин переривав роботу через дрони, повідомляє Deutsche Welle.

Аеропорт закрили після того, як екіпаж одного з літаків, що заходили на посадку, помітив безпілотник і доповів диспетчерам. Дрон перебував над однією з промислових зон поряд із аеропортом.

Через зупинку роботи три рейси перенаправили до інших аеропортів, ще кілька були затримані.

Це вже третій випадок за тиждень, коли в Німеччині зупиняється робота аеропорту через безпілотники. 31 жовтня аеропорт Берліна був закритий на дві години, 2 листопада аеропорт Бремена припиняв роботу на годину.

В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії та Франції.



