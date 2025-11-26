Трамп про розмову Віткоффа з Ушаковим щодо мирної угоди: «стандартна річ у переговорах»

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію в ЗМІ розмови свого спецпосланця Стівена Віткоффа з представником Кремля, з якої випливає, що Віткофф розповідав російській стороні, як викликати прихильну реакцію Трампа, говорячи про підготовку майбутньої мирної угоди щодо завершення війни РФ в Україні.

На запитання про цю публікацію Трамп, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада, сказав, що не чув запису розмови, але не здивований, бо «саме так робить той, хто укладає угоди».

«Я не чув, але це стандартна річ у переговорах. Бо він має «продати» це Україні. Він має «продати» Україну Росії… Думаю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має «давати й брати», – сказав Трамп.

Президент США також заявив, що дедлайну для України щодо підтримуваної США мирної угоди немає. «У мене немає дедлайну. Для мене дедлайн – це коли все закінчиться», – сказав Трамп.

За словами президента США, американські переговірники досягають прогресу в переговорах з Росією й Україною щодо мирного плану, і залишилося «кілька невирішених пунктів».

На запитання, на які поступки, як планується, має піти Москва, Трамп заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Щодо гарантій безпеки для України, то, за словами президента США, до цього будуть значною мірою залучені європейські партнери.

Напередодні видання Bloomberg опублікувало розшифровку розмови спецпосланця від США Стіва Віткоффа й радника Путіна Юрія Ушакова про підготовку мирного плану США. За даними медіа, дзвінок відбувся 14 жовтня, наступного дня після підписання угоди між Ізраїлем та угрупованням «Хамас», визнаним США і ЄС терористичним. Розшифровка проливає світло на підготовку документа щодо припинення війни в Україні. Під час розмови, як випливає з розшифровки, Віткофф каже Ушакову, що вони повинні разом працювати над планом припинення вогню в Україні, і що російський лідер Володимир Путін повинен порушити це питання в розмові з Трампом.

Із розмови видно, що Віткофф консультує Ушакова як викликати прихильну реакцію Трампа і радить організувати дзвінок до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.