Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США

Видання Bloomberg опублікувало розшифровку розмови спецпосланця від США Стіва Віткоффа та радника Путіна Юрія Ушакова про підготовку мирного плану США

За даними медіа, дзвінок відбувся 14 жовтня, наступного дня після підписання угоди між Ізраїлем та угрупованням «Хамас», визнаним США та ЄС терористичним. Розшифровка проливає світло на підготовку документа щодо припинення війни в Україні. У ній видно, що Віткофф консультує Ушакова як викликати прихильну реакцію Трампа і радить організувати дзвінок до візиту Зеленського до Білого дому.

У день дзвінка, 14 жовтня, президент США розкритикував Володимира Путіна. Він написав у своїй соцмережі «Не знаю, чому він продовжує цю війну. Він просто не хоче закінчувати цієї війни. І я думаю, це виставляє його у дуже поганому світлі»

16 жовтня Трамп і Путін провели телефонні переговори, після чого було анонсовано їхню зустріч з Будапешті. 17ожовтня до Вашингтона приїхав український президент Володимир Зеленський.

Частина розмови:

Віткофф:... вважаю, питання в тому – проблема в тому, що ми маємо дві нації, яким важко прийти до компромісу, і коли ми до нього прийдемо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що, можливо, ми викладемо пропозицію про мир із 20 пунктів, так само, як ми зробили в Газі. Ми склали «План Трампа» з 20 пунктів, це були 20 пунктів для миру, і я думаю, можливо, нам зробити те саме з вами. Моя думка ось у чому...

Ушаков: Добре, добре, мій друже. Думаю, саме цей момент наші лідери могли б обговорити. Стів, я згоден з тобою, що він привітає, він скаже, що Трамп – справжня людина миру і таке інше. Це він скаже.

.....

Віткофф: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєш, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий мирний план із 20 пунктів, і це могло б бути чимось, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з мертвої точки, ми відкриті для такого роду речей – вивчити, що потрібно для укладання мирної угоди. Тепер, між нами, я знаю, що потрібно для укладання мирної угоди: Донецьк та, можливо, обмін територіями десь ще. Але я говорю, замість того, щоб говорити в такому ключі, давай говорити з більшою надією, тому що я думаю, ми прийдемо до угоди тут. І я думаю, Юрію, президент дасть мені багато простору та свободи дій, щоб укласти угоду.

Ушаков: Розумію...

Віткофф: ...так що якщо ми зможемо створити таку можливість, що після цього я поговорив з Юрієм, і в нас відбулася розмова, я думаю, це може призвести до великих справ.

Bloomberg не уточнює, як редакція змогла отримати запис розмови. До цього видання опублікувало розшифровку розмови Юрія Ушакова та переговорника Кирила Дмитрієва.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.



